Данія та Нідерланди замовили 14 додаткових Leopard 2 для України – Handelsblatt

За даними газети, дві країни виділили десятки мільйонів на нову підтримку наших захисників.

Данія та Нідерланди профінансували надання українським військовим 14 додаткових основних бойових німецьких танків Leopard 2. Техніку буде поставляти компанія-виробник Rheinmetall, пише газета Handelsblatt із посиланням на джерела в НАТО, інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © Facebook/Генштаб ЗСУ

За даними співрозмовників видання, ці держави вже уклали контракти на відправку Україні нової партії танків, виділивши "тризначну мільйонну суму". До питання залучили й федеральний уряд Німеччини, який має дати згоду на експорт військової допомоги нашій країні.

Перші з цих 14 танків ЗСУ можуть отримати в січні 2024 року. Як розповіли джерела, усі зазначені Leopard 2 мають передати до кінця наступного року.

"Ця підтримка, ймовірно, буде важливим сигналом для України, оскільки, як кажуть, перші бойові танки німецького виробництва були пошкоджені під час поточного наступу", – зазначили в газеті.