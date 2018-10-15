Совет ЕС утвердил механизм принятия санкций за применение химоружия
Штрафные меры подразумевают заморозку активов, запрет на въезд, а также на получение средств из ЕС.
Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 15 октября, одобрили механизм для введения санкций за применение химического оружия.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС
Теперь станет возможным введение штрафных мер против лиц и организаций, которые причастны к разработке и применению химоружия во всем мире, независимо от их гражданства и места нахождения.
Санкции могут вводиться как против тех, кто непосредственно участвует в производстве или использовании химоружия, так и тех, кто оказывает финансовую, техническую или иную поддержку, или каким-либо иным образом связан с этим процессом.
Штрафные меры подразумевают заморозку активов, запрет на въезд в европейские страны, а также на получение средств от физических и юридических лиц из ЕС.
В заявлении отмечается, что это решение стало частью усилий ЕС по борьбе с распространением и применением химоружия, представляющего серьезную угрозу международной безопасности.
Напомним, в конце августа вступили в силу новые санкции США против РоSSии, связанные с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
В США заявили, что если Москва в течение ближайших нескольких месяцев не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия, США введут еще один пакет санкций. Консульство РФ в США назвало эти санкции "драконовскими".
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15.10.2018 09:44