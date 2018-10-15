Нидерланды обвинили ВМФ РоSSии в провокациях в Арктике

"Мы наблюдаем растущий интерес роSSийского военно-морского флота к нашим учениям".

РоSSийские истребители и корабли пытались совершить провокацию в ходе военных учений Великобритании и Нидерландов в Арктике.

Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на начальника оперативного управления морской пехоты Нидерландов генерала Джеффа Макмутри.

"Мы наблюдаем растущий интерес роSSийского военно-морского флота к нашим учениям... Когда мы начинаем учения в рамках программы противоракетной обороны, вблизи их проведения замечено больше роSSийских кораблей, чем обычно, и они подходят к нам ближе, чем это случалось в последние десятилетия, очевидно, чтобы дать себя обнаружить", - рассказал он.

Макмутри отметил, что такое поведение можно назвать провоцирующим. Он назвал действия "холодной войной 3.0", в ходе которой РоSSия, по его мнению, делает ставку на комбинацию военной мощи и технологий, чтобы вести подрывную деятельность против Запада.