Нидерланды обвинили ВМФ РоSSии в провокациях в Арктике

"Мы наблюдаем растущий интерес роSSийского военно-морского флота к нашим учениям".

Нидерланды обвинили ВМФ РоSSии в провокациях в Арктике
Авиация РФ, Арктика
Фото: rg.ru

РоSSийские истребители и корабли пытались совершить провокацию в ходе военных учений Великобритании и Нидерландов в Арктике.

Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на начальника оперативного управления морской пехоты Нидерландов генерала Джеффа Макмутри.

"Мы наблюдаем растущий интерес роSSийского военно-морского флота к нашим учениям... Когда мы начинаем учения в рамках программы противоракетной обороны, вблизи их проведения замечено больше роSSийских кораблей, чем обычно, и они подходят к нам ближе, чем это случалось в последние десятилетия, очевидно, чтобы дать себя обнаружить", - рассказал он.

Макмутри отметил, что такое поведение можно назвать провоцирующим. Он назвал действия "холодной войной 3.0", в ходе которой РоSSия, по его мнению, делает ставку на комбинацию военной мощи и технологий, чтобы вести подрывную деятельность против Запада.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны и ФСБ "обеспечить защиту национальных интересов РоSSии в Арктике".


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