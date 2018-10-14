Речь Порошенко на Покрову окончательно вывела из себя Кремль

В Москве нервно восприняли сегодняшнюю речь президента Украины Петра Порошенко на Покрову, в ходе которой глава государства заявил о «незаконности московской аннексии Киевской митрополии».

В том числе, скандальный сенатор страны-агрессора Алексей Пушков заявил, что речь украинского президента – это «киевские фантазии», пишет 24news.

«У Порошенко куда ни кинь – везде аннексия. Никакой аннексии Киевской митрополии в конце 17 века не было: Константинопольский патриарх Дионисий 4–й принял решение о ее подчинении Московскому патриархату. К тому же, самого понятия «аннексия» в 17 веке не было. Все это — киевские фантазии», — написал Пушков в своем Twitter .