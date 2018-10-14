Речь Порошенко на Покрову окончательно вывела из себя Кремль

В Москве нервно восприняли сегодняшнюю речь президента Украины Петра Порошенко на Покрову, в ходе которой глава государства заявил о «незаконности московской аннексии Киевской митрополии».

В том числе, скандальный сенатор страны-агрессора Алексей Пушков заявил, что речь украинского президента – это «киевские фантазии», пишет 24news.

«У Порошенко куда ни кинь – везде аннексия. Никакой аннексии Киевской митрополии в конце 17 века не было: Константинопольский патриарх Дионисий 4–й принял решение о ее подчинении Московскому патриархату. К тому же, самого понятия «аннексия» в 17 веке не было. Все это — киевские фантазии», — написал Пушков в своем Twitter.

«Вместо того, чтобы живописать «европейский выбор», Порошенко следовало бы написать, что стало причиной антипольского восстания в Украине в 1648 г. И если Киевской митрополии было так хорошо в составе Польши, почему били поляков и жгли католические храмы? Нет, настоящая история не совпадает с доктриной Порошенко», — добавил роSSийский сенатор.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Саркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупцииСаркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупции
Грицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в ОдессеГрицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе
Блок рекламы


Похожие новости
Депутат Киевсовета случайно выстрелил в себя из наградного пистолетаДепутат Киевсовета случайно выстрелил в себя из наградного пистолета
Порошенко: патриотические епископы УПЦ МП примут участие в объединительном собореПорошенко: патриотические епископы УПЦ МП примут участие в объединительном соборе
Порошенко сравнил Кремль с Кощеем из-за реакции на автокефалиюПорошенко сравнил Кремль с Кощеем из-за реакции на автокефалию
Порошенко: "Может ли называться украинской церковь, где молятся за Кирилла?"Порошенко: "Может ли называться украинской церковь, где молятся за Кирилла?"
Порошенко: призывники на фронт отправляться не будутПорошенко: призывники на фронт отправляться не будут
Кремль пригрозил "защитить православных в Украине" после получения ТомосаКремль пригрозил "защитить православных в Украине" после получения Томоса
В Оболонском суде Киева вместо последнего слова Януковича продолжают слушать речь адвокатаВ Оболонском суде Киева вместо последнего слова Януковича продолжают слушать речь адвоката
Порошенко и Филарет признали эпохальным решение Вселенского патриархатаПорошенко и Филарет признали эпохальным решение Вселенского патриархата
Предоставление Томоса окончательно подчеркнет, что Путин потерял Украину, - ВолкерПредоставление Томоса окончательно подчеркнет, что Путин потерял Украину, - Волкер
Порошенко: призывы захватить Лавру могут исходить только от московской агентурыПорошенко: призывы захватить Лавру могут исходить только от московской агентуры
Последние новости
Подгружаем последние новости