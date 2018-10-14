Речь Порошенко на Покрову окончательно вывела из себя Кремль
В Москве нервно восприняли сегодняшнюю речь президента Украины Петра Порошенко на Покрову, в ходе которой глава государства заявил о «незаконности московской аннексии Киевской митрополии».
В том числе, скандальный сенатор страны-агрессора Алексей Пушков заявил, что речь украинского президента – это «киевские фантазии», пишет
«У Порошенко куда ни кинь – везде аннексия. Никакой аннексии Киевской митрополии в конце 17 века не было: Константинопольский патриарх Дионисий 4–й принял решение о ее подчинении Московскому патриархату. К тому же, самого понятия «аннексия» в 17 веке не было. Все это — киевские фантазии», — написал Пушков в своем Twitter.
«Вместо того, чтобы живописать «европейский выбор», Порошенко следовало бы написать, что стало причиной антипольского восстания в Украине в 1648 г. И если Киевской митрополии было так хорошо в составе Польши, почему били поляков и жгли католические храмы? Нет, настоящая история не совпадает с доктриной Порошенко», — добавил роSSийский сенатор.
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