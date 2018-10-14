Группа националистов устроила погром в офисе Медведчука
Помещение забросали файерами через разбитое окно.
Представители праворадикальных организаций С14 и "Традиция и порядок" устроили погром в здании на улице Липинского, где, как они считают, находится офис пророSSийского политика Виктора Медведчука.
Об этом с места происшествия сообщил корреспондент LB.ua.
Участники погрома выбили ролету, защищавшую окно, и бросили внутрь помещения файеры. На стене дома написали "Слава нации", "Смерть врагам".
Медведчук собирается баллотироваться на ближайших выборах в Верховную Раду и в связи с этим развернул активную деятельность. Под его контроль, в частности, перешли два крупных новостных канала "112 Украина" и NewsOne.
Напомним, 16 августа напротив этого здания вывесили портрет Василия Стуса, а 31 июля сожгли огромный шар из ваты.
В ноябре 2016 года митингующие с Майдана побили окна в "офисе Медведчука" на Большой Васильковской.
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