Группа националистов устроила погром в офисе Медведчука

Помещение забросали файерами через разбитое окно.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Представители праворадикальных организаций С14 и "Традиция и порядок" устроили погром в здании на улице Липинского, где, как они считают, находится офис пророSSийского политика Виктора Медведчука.

Об этом с места происшествия сообщил корреспондент LB.ua.

Участники погрома выбили ролету, защищавшую окно, и бросили внутрь помещения файеры. На стене дома написали "Слава нации", "Смерть врагам".

Медведчук собирается баллотироваться на ближайших выборах в Верховную Раду и в связи с этим развернул активную деятельность. Под его контроль, в частности, перешли два крупных новостных канала "112 Украина" и NewsOne.

Напомним, 16 августа напротив этого здания вывесили портрет Василия Стуса, а 31 июля сожгли огромный шар из ваты.

В ноябре 2016 года митингующие с Майдана побили окна в "офисе Медведчука" на Большой Васильковской.