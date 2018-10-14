Порошенко сравнил Кремль с Кощеем из-за реакции на автокефалию

"Кощей точно знает, где та игла, в каком яйце, в каком сундуке и под каким дубом".

Президент Петр Порошенко заявил, что вопрос украинской автокефальной церкви - это вопрос украинской государственности и всемирной геополитики.

Об этом он сказал перед благодарственной молитвой за автокефалию.

"Если это не так, то поясните, почему решение Вселенского патриарха позавчера обсуждалось на Совете безопасности РоSSийской Федерации под председательством Путина? Не потому ли, что в жизни, как в той русской сказке: Кощей точно знает, где та игла, в каком яйце, в каком сундуке и под каким дубом", - заявил он.

В сказках смерть Кощея Бессмертного была спрятана в нескольких вложенных друг в друга волшебных животных и предметах: сундук зарыт под дубом на острове посреди океана, в сундуке - заяц, в зайце - утка, в утке - яйцо, в яйце - игла, смерть Кощея.

Президент считает, что реакция Кремля на процесс предоставления Украине автокефалии свидетельствует, что "мы с вами на верном пути".

"Автокефалия - это часть нашей государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в жизнь последние четыре года. И будем продолжать дальше. И никто не остановит украинский народ, и ни у кого мы не будем просить разрешения. Решать должна Украина, ее народ, который борется за волю, свободу, будущее", - заявил Порошенко.