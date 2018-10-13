В Запорожской области СБУ разоблачила чиновников, работавших на спецслужбы РФ

В течение трех лет они вербовали пророSSийскую агентуру.

В Запорожской области СБУ разоблачила чиновников, работавших на спецслужбы РФ
Фото: ssu.gov.ua

В Запорожской области сотрудники Службы Безопасности Украины задержали чиновников местных органов самоуправления по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РоSSии на протяжении трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Подрывная деятельность осуществлялась путем подбора и вербовки кандидатов пророSSийской агентуры из числа жителей Запорожской области и других регионов Украины, содействии в подготовке к проведению массовых акций протеста и массовых беспорядков, в том числе путем подготовки, передачи разведывательной информации относительно общественно-политической и социально-экономической обстановки в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Чиновники вербовали жителей Запорожской области с июля 2015 до октября 2018.

Также правоохранители выяснили, что в течение всего периода "деятельности" указанные лица тесно контактировали с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Напомним, ранее CБУ разоблачила бывшего замглавы Высшего хозсуда в финансировании "Л/ДНР". Он скупал бизнес-объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных территориях.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Саркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупцииСаркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупции
Грицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в ОдессеГрицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе
Блок рекламы


Похожие новости
CБУ разоблачила бывшего замглавы Высшего хозсуда в финансировании "Л/ДНР"CБУ разоблачила бывшего замглавы Высшего хозсуда в финансировании "Л/ДНР"
В Одесской области глава райсуда попался на взятке $6 тыс., но дело возбудили о мошенничествеВ Одесской области глава райсуда попался на взятке $6 тыс., но дело возбудили о мошенничестве
Двое военнослужащих погибли, подорвавшись на взрывчатке в Донецкой областиДвое военнослужащих погибли, подорвавшись на взрывчатке в Донецкой области
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за публикации на "Миротворце" информации о двойном гражданстве чиновников ЗакарпатьяМИД Венгрии вызвал посла Украины из-за публикации на "Миротворце" информации о двойном гражданстве чиновников Закарпатья
Военнослужащий из Львовской области получил 14 лет за дезертирство и госизменуВоеннослужащий из Львовской области получил 14 лет за дезертирство и госизмену
Суд в Ровенской области приговорил местного жителя к 7,5 годам за подготовку взрываСуд в Ровенской области приговорил местного жителя к 7,5 годам за подготовку взрыва
Командир роты воинской части в Киевской области пытался продать два двигателя к МИ-8Командир роты воинской части в Киевской области пытался продать два двигателя к МИ-8
Бывший боевик "ДНР" добровольно сдался полиции в Донецкой областиБывший боевик "ДНР" добровольно сдался полиции в Донецкой области
Поселок Крымское в Луганской области обесточен после артобстрела боевиковПоселок Крымское в Луганской области обесточен после артобстрела боевиков
В Донецкой области построили 190-метровую ретрансляционную телевышкуВ Донецкой области построили 190-метровую ретрансляционную телевышку
Последние новости
Подгружаем последние новости