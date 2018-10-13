В Запорожской области СБУ разоблачила чиновников, работавших на спецслужбы РФ
В течение трех лет они вербовали пророSSийскую агентуру.
В Запорожской области сотрудники Службы Безопасности Украины задержали чиновников местных органов самоуправления по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РоSSии на протяжении трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Подрывная деятельность осуществлялась путем подбора и вербовки кандидатов пророSSийской агентуры из числа жителей Запорожской области и других регионов Украины, содействии в подготовке к проведению массовых акций протеста и массовых беспорядков, в том числе путем подготовки, передачи разведывательной информации относительно общественно-политической и социально-экономической обстановки в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Чиновники вербовали жителей Запорожской области с июля 2015 до октября 2018.
Также правоохранители выяснили, что в течение всего периода "деятельности" указанные лица тесно контактировали с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.
Напомним, ранее CБУ разоблачила бывшего замглавы Высшего хозсуда в финансировании "Л/ДНР". Он скупал бизнес-объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных территориях.
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Политика
13.10.2018 09:16