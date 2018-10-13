CБУ разоблачила бывшего замглавы Высшего хозсуда в финансировании "Л/ДНР"

Он скупал бизнес-объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных территориях.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда в финансировании террористических организации "Д/ЛНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что во время пребывания в должности злоумышленник за неправомерное вознаграждение "влиял" на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Для легализации полученных средств судья через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес-объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донетчины", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что коммерческие структуры, подконтрольные бывшему зампредседателю суда, регулярно платили налоги и сборы так называемым "официальным ведомствам" террористов.

Кроме того, в одном из помещений, приобретенных судьей в Донецке, было размещено подразделение фейкового центробанка "ДНР".

Во время обысков по адресам проживания злоумышленника, других фигурантов дела и их офисах правоохранители изъяли документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансировании террористов.

"Также изъяты более $210 тысяч, более 11 тысяч евро и более 230 тысяч гривен. По одному из адресов фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили и самого бывшего замглавы Высшего суда", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре на Донбассе задержали 11 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР".