СБУ разоблачила масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась украинским военным

Преступники пытались незаконно продать более тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 млн гривен, информирует ZN.ua.

СБУ разоблачила масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась украинским военным
© СБУ

СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась украинским защитникам. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, преступники пытались незаконно продать более тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.

Отмечается, что эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций и через Черкасскую военную администрацию должны быть переданы на нужды обороны.

Однако вместо бесплатной передачи украинским военным, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

«Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана ВСУ», – сообщили в СБУ.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов, а также устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.

«Меры по разоблачению правонарушений осуществляет Департамент кибербезопасности СБУ во взаимодействии со следователями ГБР и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора», - отметили в СБУ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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