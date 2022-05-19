СБУ разоблачила масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась украинским военным

СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась украинским защитникам. Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

По данным следствия, преступники пытались незаконно продать более тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.

Отмечается, что эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций и через Черкасскую военную администрацию должны быть переданы на нужды обороны.

Однако вместо бесплатной передачи украинским военным, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

«Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана ВСУ», – сообщили в СБУ .

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов, а также устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.