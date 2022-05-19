Продажа гуманитарки: СБУ разоблачила крупную схему чиновников, подробности

В СБУ раскрыли детали разоблачения схемы распродажи гуманитарной помощи для украинских защитников

Служба безопасности Украины разоблачила крупную схему, по которой чиновники занимались продажей бесплатных бронежилетов для украинских военных. По данным следствия, дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн. грн. Об этом рассказал спикер СБУ Антон Дехтяренко.

Он сообщил, что бронежилеты были сделаны в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были попасть в руки украинских защитников на передовой. Однако, вместо бесплатной помощи, чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.