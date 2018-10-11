Экзарх Варфоломея: отчет по Украине на Синоде был воспринят замечательно

Архиепископ выразил надежду на положительное решение о предоставлении томоса.

Экзарх Варфоломея: отчет по Украине на Синоде был воспринят замечательно
Фото: rada.go.ua

Доклад экзархов Вселенского патриарха по результатам их визита в Украину был хорошо принят на заседании Синода Константинопольского патриархата, который проходит в Стамбуле 9-11 октября. Об этом заявил экзарх патриарха Варфоломея, архиепископ Даниил Памфилийский из США, сообщает Радио Свобода. К тому же он выразил надежду на положительное решение о предоставлении томоса Украины.

«Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что к концу дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят замечательно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждения. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты», - сказал архиепископ Даниил.

Напомним, председатель информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил ранее, что обсуждение вопроса томоса об автокефалии для Украинской церкви состоится после отчета экзархов на заседании Синода.

Заседание проходит за закрытыми дверями.


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