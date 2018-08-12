Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на Донбассе новейшие роSSийские комплексы РЭБ

Также обнаружили 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня, 4 установки зенитно-ракетных комплексов и до 30 танков.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на Донбассе новейшие роSSийские комплексы РЭБ
Фото: facebook.com/ato.news

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и новейшие роSSийские комплексы радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Так, 9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в Луганске. Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и 4 установки зенитно-ракетных комплексов.

"Кроме того, беспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу 4 новых комплекса радиоэлектронной борьбы роSSийского производства: СБ-341В "Леер-3", 1Л269 "Красуха-2", РБ-109А "Былина" и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам "Репеллент 1 ". Все эти комплексы созданы в РФ в последние годы, а СБ-109А "Былина" - вообще должна быть принята на вооружение роSSийской армии только в этом году по результатам войсковых испытаний. Испытания эти, как видим, проводят на территории Украины", - говорится в сообщении.

Представители СММ ОБСЕ также регистрируют факты, когда вооруженные формирования РФ все чаще отказывают им в доступе на контролируемые ими территории и объекты: только 9 августа имело место шесть недопусков.

Поэтому в большинстве случаев ОБСЕ приходится полагаться именно на беспилотные летательные аппараты, которые, в свою очередь, сталкиваются с помехами, созданными новейшими роSSийскими системами РЭБ. Факты таких помех отражаются в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ.

Напомним, вчера сообщалось, что беспилотник ОБСЕ зафиксировал 16 роSSийских грузовиков, пересекающих украинскую границу. Конвой по проселочным дорогам заехал вглубь ОРДО и вернулся в РФ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедииМиссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии
Под муралом с Путиным в Симферополе нарисовали Сенцова и Кольченко
США заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 летСША заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 лет
Сотрудники ТСН выразили протест против участия Оксаны Марченко в развлекательном шоу на "1+1"
В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунгиВ посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
Блок рекламы


Похожие новости
Двое военных получили ранения на Донбассе в воскресеньеДвое военных получили ранения на Донбассе в воскресенье
На Донбассе задержали россиянина, который снимал на видео позиции военных ООСНа Донбассе задержали россиянина, который снимал на видео позиции военных ООС
Оккупанты 34 раза открывали огонь на Донбассе за суткиОккупанты 34 раза открывали огонь на Донбассе за сутки
РоSSийские оккупанты усиленно ввозят на Донбасс оружие и боеприпасыРоSSийские оккупанты усиленно ввозят на Донбасс оружие и боеприпасы
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 16 роSSийских грузовиков, пересекающих украинскую границу
Боевики ранили трех украинских военных на ДонбассеБоевики ранили трех украинских военных на Донбассе
РоSSийские тюремщики заявили, что Сенцов отказался от госпитализацииРоSSийские тюремщики заявили, что Сенцов отказался от госпитализации
Потери на Донбассе: один украинский военный погиб, трое раненыПотери на Донбассе: один украинский военный погиб, трое ранены
На Донбассе сегодня ранен один украинский военныйНа Донбассе сегодня ранен один украинский военный
За сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям военных на ДонбассеЗа сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям военных на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости