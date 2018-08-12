Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на Донбассе новейшие роSSийские комплексы РЭБ

Также обнаружили 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня, 4 установки зенитно-ракетных комплексов и до 30 танков.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и новейшие роSSийские комплексы радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Так, 9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ , сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в Луганске. Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и 4 установки зенитно-ракетных комплексов.

"Кроме того, беспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу 4 новых комплекса радиоэлектронной борьбы роSSийского производства: СБ-341В "Леер-3", 1Л269 "Красуха-2", РБ-109А "Былина" и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам "Репеллент 1 ". Все эти комплексы созданы в РФ в последние годы, а СБ-109А "Былина" - вообще должна быть принята на вооружение роSSийской армии только в этом году по результатам войсковых испытаний. Испытания эти, как видим, проводят на территории Украины", - говорится в сообщении.

Представители СММ ОБСЕ также регистрируют факты, когда вооруженные формирования РФ все чаще отказывают им в доступе на контролируемые ими территории и объекты: только 9 августа имело место шесть недопусков.

Поэтому в большинстве случаев ОБСЕ приходится полагаться именно на беспилотные летательные аппараты, которые, в свою очередь, сталкиваются с помехами, созданными новейшими роSSийскими системами РЭБ. Факты таких помех отражаются в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ .