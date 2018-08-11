США запустят ветвь космических войск в 2020 году

Девятого августа американский вице-президент Майк Пенс раскрыл детальный план о введении космических войск, создание которых Трамп предложил во время своей речи в Пентагоне.

Если конгресс одобрит его, космические войска станут шестой ветвью Вооруженных сил США.

Американское Министерство обороны должно вскоре опубликовать доклад, в котором будут изложены первые этапы осуществления планов президента Трампа. В нем также рассмотрят вопросы национальной безопасности в контексте космических действий и определят конкретные шаги, которые предпримет администрация для создания нового департамента космических войск.

В своей речи Пенс обозначил четыре шага, которые администрация Трампа считает фундаментальными в этом направлении. Так, подразумевается создание:

— нового космического командования США, которое установит единое управление для космических операций, обеспечит интеграцию в Вооруженные силы и разработает боевую доктрину космических войн, тактику, технику и процедуры будущего;

— корпуса военных астронавтов;

— агентства космических разработок, которое будет исследовать и развивать новые технологии;

— новых бюрократических структур, которые определят четкие границы ответственности и отчетности для управления процессом укрепления и увеличения департамента космических войск США.

Администрация Трампа намеревается запустить космические войска к 2020 году. По словам Пенса, уже в феврале 2019-го в президентском бюджете выделят отдельную статью на эти цели.

Космические войска Трампа вызвали волну критики и дебатов, когда он впервые публично озвучил эту идею в марте 2018-го. Восемнадцатого июня американский лидер обозначил серьезность своих намерений, когда приказал Пентагону создать новую ветвь Вооруженных сил. На встрече Национального совета по космосу он заявил: «У нас будут космические войска».

Однако для создания чего-то подобного от Трампа и Пенса потребуется несколько больше, чем парочка грандиозных речей. Ведь лишь у конгресса есть право учреждать новые военные ветви (а этого не происходило с момента основания Военно-воздушных сил США в 1947 году). Так что Белому дому еще предстоит убедить законодателей в том, что страна нуждается в космических войсках.

Критики считают, что такие войска станут помехой космическому командованию ВВС США, которое сейчас отвечает за военные операции в космосе. Представители ВВС и эксперты по национальной безопасности высказались против создания нового, отдельного рода войск. В то же время другие специалисты уверены, что создание обособленной военной ветви для космоса целесообразно.

«Он (космос. — Прим. авт.) становится оспариваемой областью боевых действий, и нам следует адаптироваться к этой реальности», — заявил министр обороны США Джим Маттис после речи Пенса.

Источник: naked-science.ru


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