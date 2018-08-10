СБУ вынудила Тамразова дать прокурору взятку, - СМИ

Бизнесмен Тамразов арестован с залогом 3 млн гривен.

СБУ вынудила Тамразова дать прокурору взятку, - СМИ
Фото: LB.ua

Сотрудник Службы безопасности Украины подстрекал бизнесмена Алексея Тамразова к даче прокурору 200 тыс. долларов взятки. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник.

"Инициатором встречи были сотрудники Службы безопасности Украины, а не Тамразов. Его принуждали к этому (взятке)",- сказал он.

По его словам, сотрудники СБУ входят в состав следственной группы, которая ведет уголовное производство от ноября 2017 года, в котором фигурирует Тамразов.

Он добавил, что дело не касается газа.

Кроме этого, все это время, то есть с ноября 2017 года, Генпрокуратура проверяла информацию бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика о предложении ему взятки со стороны Тамразова.

Ранее сегодня суд арестовал Тамразова и установил залог 3 млн гривен.

Напомним, Тамразова задержали 9 августа. Его подозревают в попытке дать взятку в размере 200 тысяч долларов прокурору Генеральной прокуратуры Константину Кулику.

Задержанный считает, что его подставили.

Алексей Тамразов был первым зампредседателем правления государственной компании "Укргаздобыча" с 2010-го по март 2014 года. Он считается бенефициаром "Западной нефтегазовой компании" (ЗНГК), которая формально зарегистрирована на его бизнес-партнера Сергея Чорного.

Тамразов также является владельцем ООО "Всеукраинская медиа группа", которому принадлежит интернет-издание "Инсайдер".


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