СБУ вынудила Тамразова дать прокурору взятку, - СМИ
Бизнесмен Тамразов арестован с залогом 3 млн гривен.
Сотрудник Службы безопасности Украины подстрекал бизнесмена Алексея Тамразова к даче прокурору 200 тыс. долларов взятки. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник.
"Инициатором встречи были сотрудники Службы безопасности Украины, а не Тамразов. Его принуждали к этому (взятке)",- сказал он.
По его словам, сотрудники СБУ входят в состав следственной группы, которая ведет уголовное производство от ноября 2017 года, в котором фигурирует Тамразов.
Он добавил, что дело не касается газа.
Кроме этого, все это время, то есть с ноября 2017 года, Генпрокуратура проверяла информацию бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика о предложении ему взятки со стороны Тамразова.
Ранее сегодня суд арестовал Тамразова и установил залог 3 млн гривен.
Напомним, Тамразова задержали 9 августа. Его подозревают в попытке дать взятку в размере 200 тысяч долларов прокурору Генеральной прокуратуры Константину Кулику.
Задержанный считает, что его подставили.
Алексей Тамразов был первым зампредседателем правления государственной компании "Укргаздобыча" с 2010-го по март 2014 года. Он считается бенефициаром "Западной нефтегазовой компании" (ЗНГК), которая формально зарегистрирована на его бизнес-партнера Сергея Чорного.
Тамразов также является владельцем ООО "Всеукраинская медиа группа", которому принадлежит интернет-издание "Инсайдер".
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Политика
10.08.2018 17:09