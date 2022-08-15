Присвоїв 8 кілограмів золота: експрокурору повідомили про підозру
Для цього він підробив документи за підсумками обшуку.
Детективи Національного антикорупційного бюро спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру колишньому прокурору Генеральної прокуратури у незаконному заволодінні восьма кілограмами золотих злитків та службовому підробленні документів.
Під час досудового розслідування детективи НАБУ
Для створення видимості законності своїх дій прокурор підробив процесуальні документи у кримінальному провадженні щодо походження майна та у подальшому, маючи до нього доступ, незаконно заволодів золотом.
15 серпня 2022 року експрокурору, який наразі займається адвокатською діяльністю, вручено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Слідство триває.