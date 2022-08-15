Присвоїв 8 кілограмів золота: експрокурору повідомили про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру колишньому прокурору Генеральної прокуратури у незаконному заволодінні восьма кілограмами золотих злитків та службовому підробленні документів.

Під час досудового розслідування детективи НАБУ встановили , що наприкінці 2019 – початку 2020 року прокурор однієї з місцевих прокуратур м. Києва на підставі наказу про відрядження здійснював повноваження у кримінальному провадженні у складі групи прокурорів Генеральної прокуратури України. Тоді він провів обшук у банківському індивідуальному сейфі і вирішив присвоїти золоті злитки загальною вартістю понад 11,8 млн грн, які вилучили під час обшуку у розслідуваній ним справі.

Для створення видимості законності своїх дій прокурор підробив процесуальні документи у кримінальному провадженні щодо походження майна та у подальшому, маючи до нього доступ, незаконно заволодів золотом.

15 серпня 2022 року експрокурору, який наразі займається адвокатською діяльністю, вручено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Слідство триває.