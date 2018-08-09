Полиция Славянска с начала года задержала 80 пособников боевиков

Задержанный мужчина в 2014 году "нес службу" на блокпостах оккупантов.

В Славянске полиция задержала 80 боевиков с начала года. Об этом сообщает пресс-служба полиция Донецкой области.

В пресс-службе сообщили о задержании очередного пособника боевиков. 43-летний житель Славянска дежурил на блокпостах боевиков в центре города. Бывший участник незаконного вооруженного формирования изъявил желание сотрудничать с полицией и дал показания.

В 2014 году мужчина узнал от знакомых, что боевики ищут желающих для "работы" на своих блокпостах. Присоединившись к боевикам, он незаконно осуществлял осмотр транспорта и граждан в центре Славянска.

"После освобождения региона от оккупации наемник оставался по месту жительства, рассчитывая, что о его противозаконной деятельности никто не узнает. Однако был уличен участковыми офицерами полиции", - сообщает полиция.

Сейчас в отношении экс-боевика начато уголовное производство по статье о создании "не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Полицейские сообщили, что благодаря сотрудничеству с неравнодушными гражданами задержание участников незаконных вооруженных формирований происходит "почти ежедневно".

Напомним, Славянск и Краматорск, захваченные боевикам в 2014 году, были освобождены участниками антитеррористической операции в июле того же года, под вражеской оккупацией эти города находились около трех месяцев.

С 2014 года длится судебный процесс по делу бывшей городской главы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.