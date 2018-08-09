Полиция Славянска с начала года задержала 80 пособников боевиков

Задержанный мужчина в 2014 году "нес службу" на блокпостах оккупантов.

Полиция Славянска с начала года задержала 80 пособников боевиков
Фото: Макс Левин

В Славянске полиция задержала 80 боевиков с начала года. Об этом сообщает пресс-служба полиция Донецкой области.

В пресс-службе сообщили о задержании очередного пособника боевиков. 43-летний житель Славянска дежурил на блокпостах боевиков в центре города. Бывший участник незаконного вооруженного формирования изъявил желание сотрудничать с полицией и дал показания.

В 2014 году мужчина узнал от знакомых, что боевики ищут желающих для "работы" на своих блокпостах. Присоединившись к боевикам, он незаконно осуществлял осмотр транспорта и граждан в центре Славянска.

"После освобождения региона от оккупации наемник оставался по месту жительства, рассчитывая, что о его противозаконной деятельности никто не узнает. Однако был уличен участковыми офицерами полиции", - сообщает полиция.

Сейчас в отношении экс-боевика начато уголовное производство по статье о создании "не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Полицейские сообщили, что благодаря сотрудничеству с неравнодушными гражданами задержание участников незаконных вооруженных формирований происходит "почти ежедневно".

Напомним, Славянск и Краматорск, захваченные боевикам в 2014 году, были освобождены участниками антитеррористической операции в июле того же года, под вражеской оккупацией эти города находились около трех месяцев.

С 2014 года длится судебный процесс по делу бывшей городской главы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
США заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 летСША заявили о максимальной активности подлодок РФ в Атлантике за последние 25 лет
Сотрудники ТСН выразили протест против участия Оксаны Марченко в развлекательном шоу на "1+1"
В посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунгиВ посольстве Грузии в Лондоне задержали Грэма Филипса, выкрикивавшего антигрузинские лозунги
Блок рекламы


Похожие новости
В Сумах полиция разыскивает семью застреленного экс-депутатаВ Сумах полиция разыскивает семью застреленного экс-депутата
В "ДНР" жительницу Горловки, удерживаемую в плену почти полгода, обвинили в шпионажеВ "ДНР" жительницу Горловки, удерживаемую в плену почти полгода, обвинили в шпионаже
Полиция установила место покупки кислоты, которой облили Екатерину ГандзюкПолиция установила место покупки кислоты, которой облили Екатерину Гандзюк
Родственники солдат ВСУ, находящихся в плену с начала 2015 года, вышли на акцию к Администрации президентаРодственники солдат ВСУ, находящихся в плену с начала 2015 года, вышли на акцию к Администрации президента
Население Австралии увеличилось до 25 млн человек благодаря мигрантамНаселение Австралии увеличилось до 25 млн человек благодаря мигрантам
Полиция обнаружила спрятанные в грузовом поезде 40 гранатПолиция обнаружила спрятанные в грузовом поезде 40 гранат
С начала года украинцы оформили более 3 млн загранпаспортов, - ГМС
Полиция задержала подозреваемого в покушении на Екатерину ГандзюкПолиция задержала подозреваемого в покушении на Екатерину Гандзюк
С начала года в Украине было в два раза больше "минирований", чем за весь прошлый годС начала года в Украине было в два раза больше "минирований", чем за весь прошлый год
Луценко: суд над Савченко и Рубаном начнется до конца годаЛуценко: суд над Савченко и Рубаном начнется до конца года
Последние новости
Подгружаем последние новости