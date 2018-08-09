ВСП разрешил арестовать судью из Ивано-Франковска, задержанного за взятку €5 тысяч

Дело расследуют детективы НАБУ.

Прокуроры САП и адвокаты судьи на заседании ВСП

Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Владимира Булку, которого задержали 7 августа по подозрению в получении взятки 5 тысяч евро.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Дело Булки расследуется Национальным антикоррупционным бюро по статье 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды) с 20 июня 2018 года.

7 августа судье сообщили о подозрении.

Следствие считает, что если Булку не взять под стражу, он может сбежать, уничтожить ценные улики или незаконно влиять на свидетелей.

Напомним, что судью Булку задержали в одном из ивано-франковских ресторанов. Ему вменяют получение денег за беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела о банкротстве предприятия.