ВСП разрешил арестовать судью из Ивано-Франковска, задержанного за взятку €5 тысяч
Дело расследуют детективы НАБУ.
Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Владимира Булку, которого задержали 7 августа по подозрению в получении взятки 5 тысяч евро.
Об этом говорится на сайте ВСП.
Дело Булки расследуется Национальным антикоррупционным бюро по статье 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды) с 20 июня 2018 года.
7 августа судье сообщили о подозрении.
Следствие считает, что если Булку не взять под стражу, он может сбежать, уничтожить ценные улики или незаконно влиять на свидетелей.
Напомним, что судью Булку задержали в одном из ивано-франковских ресторанов. Ему вменяют получение денег за беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела о банкротстве предприятия.
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