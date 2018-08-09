Бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО
Заключенные забаррикадировали выход из камеры и сопротивляются правоохранителям.
В Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве ввели план "Буря" из-за бунта бойцов батальона "Торнадо".
Об этом сообщает INSIDER с места происшествия.
По предварительной информации, экс-комбата Руслана Онищенко и его товарищей пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры и сопротивляются правоохранителям.
В подкрепление приехал спецназ Государственной пенитенциарной службы. Выходы и подъезды к СИЗО были заблокированы полицейскими. Возле СИЗО собрались активисты, протестовавшие против разделения удерживаемых "торнадовцев". Внутри изолятора также находится группа поддержки экс-бойцов батальона.
На опубликованном видео видно, что к "торнадовцам" присоединились и другие заключенные. Они были вооружены молотками и ножами.
Около 16:15 с территории СИЗО выехали три автозака. Группа поддержка не смогла этому помещать.
Напомним, в апреле прошлого года Оболонский райсуд Киева приговорил восьмерых бывших бойцов роты милиции "Торнадо" к лишению свободы на срок от восьми до 11 лет и еще четверых - к пяти годам условно. "Торнадовцы" признаны виновными в похищении людей, автотранспорта, пытках, удовлетворении половой страсти неестественным путем, незаконном проникновении в жилье и других преступлениях. При этом со всех подсудимых суд снял обвинение в создании преступной организации.
Позже 11 из 12 осужденных "торнадовцев" обжаловали свои приговоры.
Один из бойцов, приговоренный к 9,5 годам тюрьмы, получил дополнительный срок после того, как избил до смерти сокамерника.
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09.08.2018 13:30