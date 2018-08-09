Владельца "Инсайдера" задержали за дачу взятки прокурору

Бизнесмен якобы давал 200 тысяч долларов за снятие ареста с имущества.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri Тамразов - крайний справа

Генеральная прокуратура задержала бизнесмена Алексея Тамразова.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"После заявления о предложении взятки и получения доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО «Укргаздобыча» Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тыс. долл. прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича В.Ф." , - написал он в фейсбуке.

Подробностей Луценко не сообщил, но известно, что в мае 2018 года Государственная фискальная служба арестовала 6 320,66 тонн нефтепродуктов на одной из нефтебаз в Киевской области. Профильное издание enkorr писало, что топливо принадлежит "Западной нефтегазовой компании" (ЗНГК) и находилось на территории нефтебазы в село Калиновка Киевской области.

ЗНГК зарегистрирована на Сергея Чорного, бизнес-партнера бывшего первого зампредправления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова. Тамразов и Алексей Прохоренко считаются соучредителями "ЗНГК".

Тамразов также является владельцем ООО "Всеукраинская медиа группа", которому принадлежит интернет-издание "Инсайдер".

Алексей Тамразов также известен тем, что одно время возглавлял партию "Народная платформа". Он также занимается автоспортом и выступал за команду Ferrari Team Ukraine, связанную с Виктором Януковичем-младшим и Русланом Цыплаковым. У него также была собственная команда AT Rally.