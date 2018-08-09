В американском Нью-Мексико обнаружили лагерь подготовки детей к совершению терактов
Взрослые мужчины в лагере задержаны как исламистские экстермисты.
В США в штате Нью-Мексико арестовали 39-летнего Сираджа Ваххаджа по подозрению в подготовке детей к совершению вооруженных атак в американских школах. Об этом сообщает Associated Press.
Прокуратура утверждает, что подозреваемый в декабре 2017 года похитил своего четырехлетнего сына, проживавшего в штате Джорджия с матерью и приемным отцом, и привез его в лагерь на окраине города Амалия у границы со штатом Колорадо, где стал обучать мальчика стрельбе из винтовки.
Позже сын Ваххаджа умер, расследование его смерти продолжается.В лагере также находились еще один мужчина, трое женщин и 11 детей в возрасте от года до 15 лет, пятерых из них также обучали стрельбе.
Шериф округа сообщил, что задержанные взрослые считаются исламистскими экстремистами, им предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми.
Обнаруженные в лагере дети находились в состоянии истощения от голода в антисанитарных условиях.
Напомним, полиция Мэриленда сообщила личность стрелка, убившего в июне 5 человек в редакции газеты Capital.
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Политика
08.08.2018 23:27