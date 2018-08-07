Гейтс заявил, что Манафорт работал на Порошенко

В Администрации президента Украины информацию опровергли.

Гейтс заявил, что Манафорт работал на Порошенко
Пол Манафорт
Фото: edition.cnn.com

Бывший партнер Пола Манафорта Рик Гейтс в ходе судебного заседания на вопрос обвинения о деятельности Манафорта в 2014 году отметил, что тот оказывал содействие в проведении как местных выборов, так и президентской кампании.

По словам бывшего партнера политтехнолога, тот непродолжительное время сотрудничал с нынешним президентом Украины Петром Порошенко, передает Би-би-си.

Гейтс не указал ни период взаимодействия, ни условия сотрудничества, отметив только сам факт.

"Гейтс отметил, что последний раз они с Манафортом работали в Украине над кампанией "Оппозиционного блока" перед парламентскими выборами в октябре. Компания также ассистировала Петра Порошенко", - сообщает NBC.

При этом Гейтс рассказал, что они не получили полного гонорара за свои услуги.

В пресс-службе президента Украины заявили, что Порошенко никогда не работал с Манафортом."Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем даже не рассматривались", - сообщили в администрации украинского президента в ответ на запрос Би-би-си.

Ранее Рик Гейтс рассказал, что за работу в Украине им платили через компании на Кипре. Среди клиентов американского политтехнолога он назвал Рината Ахметова, Сергея Тигипко, Сергея Левочкина, Бориса Колесникова и Андрея Клюева.

Осенью прошлого года Манафорту и Гейтсу предъявили официальные обвинения в отмывании денег и неуплате налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича.


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