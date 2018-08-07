Холодницкий одолжил своему заму Кривенко более 600 тысяч

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий одолжил 614 тысяч гривен на беспроцентной основе своему заместителю Владимиру Кривенко.

Согласно информации из реестра деклараций, на одолженные деньги заместитель антикоррупционного прокурора купил квартиру, передает ZN.UA.

Полная стоимость приобретенного Кривенко жилья составляет более 2 миллионов гривен.

При этом, 30 июля, Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца, за который получил почти полмиллиона отпускных. В тот же день, 30 июля, Кривенко и купил квартиру.

Отпуск Холодницького и приобретение квартиры Кривенко пришлись на пятый день после заседания Квалификационно — дисциплинарной комиссии прокуроров, в результате которой руководитель САП остался на своей должности. При этом, Кривенко подал в КДКП объяснение на пользу Холодницького. Своим объяснением он опроверг информацию относительно вмешательства руководителя САП в работу суда и разглашение деталей следствия лицам, которые фигурируют в деле «пленок Холодницького».

Напомним, 26 июля КДКП решила привлечь к дисциплинарной ответственности Холодницкого. КДКП определила дисциплинарное взыскание в виде выговора, вместо увольнения. Основанием для рассмотрения данного вопроса стали жалобы руководства Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры на неоднократные грубые нарушения правил прокурорской этики и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил о своем намерении обжаловать это решение.

Посольство США в Украине, прокомментировав решение КДКП, намекнуло на то, что глава САП должен сам уйти в отставку.


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