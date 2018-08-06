Подозреваемый по делу об убийстве Вороненкова потерял сознание в зале суда

Шевченковский суд объявил перерыв и вызвал подозреваемому Тарасенко "скорую помощь".

Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, так как один из подозреваемых потерял сознание.

Об этом сообщает УНН.

Обвиняемый в соучастии в убийстве Ярослав Тарасенко потерял сознание и упал на пол, находясь в стеклянном боксе. Другой обвиняемый, Александр Лось, начал оказывать ему помощь.

Секретарь судебного заседания вызвала в суд "скорую".

Также на заседании обвиняемый Лось сообщил, что утром уже просили вызвать медиков для Тарасенко, который ранее объявил голодовку.

На сегодняшнем подготовительном заседании прокуратура обратилась в суд с ходатайством продлить арест для подозреваемых. Защитники Тарасенко и Лося отметили, что в своем ходатайстве прокуроры не объяснили, почему их клиенты должны дальше находиться под стражей.

Также защита заявила том, что выступает против назначения обвинительного акта до рассмотрения по существу. По их мнению, он составлен с нарушением УПК.

Напомним, ранее столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.

13 июня Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт по Ярослава Тарасенко и Александра Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.