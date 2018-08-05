Патриарх Филарет ожидает получения Томоса в сентябре

После этого архиереи должны избрать предстоятеля Украинской православной церкви.

Патриарх Филарет ожидает получения Томоса в сентябре
Патриарх Филарет
Фото: Макс Требухов

Решение о создании в Украине единой поместной церкви Священный Синод примет в конце лета или в сентябре. Такие сроки предоставления Томоса об автокефалии озвучил Патриарх Филарет в интервью "5 каналу".

По словам Предстоятеля Киевского патриархата, после этого все архиереи Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на Объединительный собор.

На нем выберут предстоятеля Украинской Поместной Православной Церкви.

"Надеемся, что или в конце августа или в начале сентября на этом заседании Священного Синода будет принято решение о предоставлении Томоса. Значит, мы должны провести Объединительный собор. Кто мы? Те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху. Этот епископат на архиерейском соборе должен выбрать единого предстоятеля Украинской православной церкви ", - сказал Филарет.

Как сообщалось, в Константинополе 1-3 сентября состоится Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви во главе со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Синаксис проходит не чаще, чем раз в три года, и в последний раз он проходил в августе 2015 года - незадолго до Всеправославного собора, который прошел на Крите в июне 2016 года. Как правило, юридически закреплённые решения на Синаксисе не принимаются, но такое заседание имеет важное значение для формирования предстоящих событий.

В экспертных церковных кругах считают, что на собрании константинопольских архиереев - с великой долей вероятности - будет затронут вопрос украинской автокефалии.


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