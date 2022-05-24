Украина ожидает членства в ЕС и доступа на рынки стран ЕС и G7

Украина ожидает от международных партнеров продолжения финансовой поддержки, а также полного членства в ЕС , доступа на рынки стран «Большой семерки» и ЕС , а также начинает работу над планом послевоенного восстановления. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе Давосского экономического форума, пишет Interfax-Украина.

фото: europe-cities.com

Санкции и восстановление Украины

«Нам нужно усилить санкции, нам нужно ввести второстепенные санкции… Нам нужна ваша финансовая поддержка. Еще одна важная необходимость: разблокировать морские порты… Нам также важно получить полное членство в ЕС , иметь полный доступ на рынки стран „Большой семерки“ и ЕС », — сказала она.

Первая вице-премьер призвала также конфисковать замороженные активы роSSийских олигархов в пользу Фонда поддержки Украины.

«Мы начинаем обдумывать план восстановления Украины. Конечно, мы бы хотели развить новые индустрии, а также развивать те, которые уже хорошо работают в Украине, — IТ, металлургия, сельское хозяйство и, конечно, военная индустрия, поскольку это вопрос номер один для нас в плане безопасности и обороны», — добавила Свириденко.