Украина ожидает членства в ЕС и доступа на рынки стран ЕС и G7

Украина ожидает от международных партнеров продолжения финансовой поддержки, а также полного членства в ЕС, доступа на рынки стран «Большой семерки» и ЕС, а также начинает работу над планом послевоенного восстановления. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе Давосского экономического форума, пишет Interfax-Украина.

Украина ожидает членства в ЕС и доступа на рынки стран ЕС и G7
фото: europe-cities.com

Санкции и восстановление Украины

«Нам нужно усилить санкции, нам нужно ввести второстепенные санкции… Нам нужна ваша финансовая поддержка. Еще одна важная необходимость: разблокировать морские порты… Нам также важно получить полное членство в ЕС, иметь полный доступ на рынки стран „Большой семерки“ и ЕС», — сказала она.

Первая вице-премьер призвала также конфисковать замороженные активы роSSийских олигархов в пользу Фонда поддержки Украины.

«Мы начинаем обдумывать план восстановления Украины. Конечно, мы бы хотели развить новые индустрии, а также развивать те, которые уже хорошо работают в Украине, — IТ, металлургия, сельское хозяйство и, конечно, военная индустрия, поскольку это вопрос номер один для нас в плане безопасности и обороны», — добавила Свириденко.

Как писал «Минфин», с 22 по 26 мая в швейцарском Давосе проходит ежегодная встреча Всемирного экономического форума. В текущем году из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину западные страны решили дистанцироваться от страны-агрессора, поэтому роSSийских представителей не будет на официальных мероприятиях.

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