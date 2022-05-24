Украина ожидает членства в ЕС и доступа на рынки стран ЕС и G7
Украина ожидает от международных партнеров продолжения финансовой поддержки, а также полного членства в ЕС, доступа на рынки стран «Большой семерки» и ЕС, а также начинает работу над планом послевоенного восстановления. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе Давосского экономического форума, пишет Interfax-Украина.
Санкции и восстановление Украины
«Нам нужно усилить санкции, нам нужно ввести второстепенные санкции… Нам нужна ваша финансовая поддержка. Еще одна важная необходимость: разблокировать морские порты… Нам также важно получить полное членство в ЕС, иметь полный доступ на рынки стран „Большой семерки“ и ЕС», — сказала она.
Первая вице-премьер призвала также конфисковать замороженные активы роSSийских олигархов в пользу Фонда поддержки Украины.
«Мы начинаем обдумывать план восстановления Украины. Конечно, мы бы хотели развить новые индустрии, а также развивать те, которые уже хорошо работают в Украине, — IТ, металлургия, сельское хозяйство и, конечно, военная индустрия, поскольку это вопрос номер один для нас в плане безопасности и обороны», — добавила Свириденко.
Как писал «Минфин», с 22 по 26 мая в швейцарском Давосе проходит ежегодная встреча Всемирного экономического форума. В текущем году из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину западные страны решили дистанцироваться от страны-агрессора, поэтому роSSийских представителей не будет на официальных мероприятиях.