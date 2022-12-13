Шмигаль сказав, коли Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС

Частину рекомендацій Єврокомісії виконано, щодо інших триває активна робота, інформує ZN.ua.

Шмигаль сказав, коли Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС

Україна планує до кінця 2022 року виконати рекомендації Єврокомісії, а вже у наступному перейти до переговорів про членство в Європейському союзі. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, виступаючи у французькому парламенті. Цитує його Урядовий портал.

«Ви знаєте, що Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу – це наш дороговказ і стимул для поглиблення співпраці, – сказав Денис Шмигаль. – Відкритість ЄС до подальших кроків суттєво мобілізує наші внутрішні політичні ресурси для повної трансформації країни в усіх сферах – від судової до екологічної. До кінця цього року ми плануємо виконати рекомендації Єврокомісії, а наступного розраховуємо розпочати переговори щодо розширення».

Він зазначив, що Кабмін розробив дорожню карту щодо кожного пункту рекомендацій Єврокомісії. Деякі з них уже виконані, за деякими триває робота і вона незабаром буде завершена.

«У нас є політична воля і готовність усіх державних органів спільно працювати над швидким та якісним виконанням рекомендацій. Паралельно з цим процесом ми маємо готувати державу до переговорного процесу та структурних реформ», – сказав глава українського уряду.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
Не може бути й мови – Пєсков про виведення військ з України до кінця рокуНе може бути й мови – Пєсков про виведення військ з України до кінця року
FT: Україна вичерпує свої запаси боєприпасів для ППО через російські ракетні обстрілиFT: Україна вичерпує свої запаси боєприпасів для ППО через російські ракетні обстріли
Зараз немає сенсу вести переговори і саме Україна вирішить, коли настане час – посол НімеччиниЗараз немає сенсу вести переговори і саме Україна вирішить, коли настане час – посол Німеччини
Newsweek: Ходжес пояснив, коли Україна поверне КримNewsweek: Ходжес пояснив, коли Україна поверне Крим
«Путін сприйняв невизначеність ЄС щодо східних сусідів як запрошення до агресії»: Кулеба закликав модернізувати «Східне партнерство»«Путін сприйняв невизначеність ЄС щодо східних сусідів як запрошення до агресії»: Кулеба закликав модернізувати «Східне партнерство»
Британія може розглянути питання надання Україні зброї більшої дальностіБританія може розглянути питання надання Україні зброї більшої дальності
NYT: Суперечка навколо передачі німецьких ракет Patriot Польщі викрила розбіжності в Європі щодо УкраїниNYT: Суперечка навколо передачі німецьких ракет Patriot Польщі викрила розбіжності в Європі щодо України
В ЄС планують створити посаду спецпредставника з питань санкцій: хто ним може статиВ ЄС планують створити посаду спецпредставника з питань санкцій: хто ним може стати
WSJ: Україна може перемогти Росію у війні, але ціна для Заходу буде надто високаWSJ: Україна може перемогти Росію у війні, але ціна для Заходу буде надто висока
Зеленський у шоу Netflix: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, та для цього є лише одна умова — деокупація усіх територійЗеленський у шоу Netflix: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, та для цього є лише одна умова — деокупація усіх територій
Последние новости
Подгружаем последние новости