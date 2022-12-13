Шмигаль сказав, коли Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС

Україна планує до кінця 2022 року виконати рекомендації Єврокомісії, а вже у наступному перейти до переговорів про членство в Європейському союзі. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, виступаючи у французькому парламенті. Цитує його Урядовий портал.

«Ви знаєте, що Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу – це наш дороговказ і стимул для поглиблення співпраці, – сказав Денис Шмигаль. – Відкритість ЄС до подальших кроків суттєво мобілізує наші внутрішні політичні ресурси для повної трансформації країни в усіх сферах – від судової до екологічної. До кінця цього року ми плануємо виконати рекомендації Єврокомісії, а наступного розраховуємо розпочати переговори щодо розширення».

Він зазначив, що Кабмін розробив дорожню карту щодо кожного пункту рекомендацій Єврокомісії. Деякі з них уже виконані, за деякими триває робота і вона незабаром буде завершена.

«У нас є політична воля і готовність усіх державних органів спільно працювати над швидким та якісним виконанням рекомендацій. Паралельно з цим процесом ми маємо готувати державу до переговорного процесу та структурних реформ», – сказав глава українського уряду.