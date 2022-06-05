Путин пригрозил Украине новыми ударами после получения РСЗО HIMARS

Он попробовал успокоить роSSийских журналистов, что поставка РСЗО ничего не меняет, информирует ZN.ua.

Путин пригрозил Украине новыми ударами после получения РСЗО HIMARS
© Официциальный сайт Кремля

В случае поставок Киеву ракет большей дальности РоSSия «будет делать выводы» и наносить удары по тем объектам, «которые пока не трогает», заявил президент РоSSии Владимир Путин в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

Он заверил, что решение США о поставках Украине реактивные системы залпового огня Himars «ничего принципиально в расстановке сил не изменят», поскольку, по его мнению, речь идет просто о восполнении запасов вооружения, а в Украины и раньше было подобное вооружение советского образца.

«Здесь нет ничего нового. Вот эти системы залпового огня, ведь в украинской армии находятся на вооружении аналогичные системы советского, роSSийского производства "Град", "Смерч", "Ураган". … Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», - заявил Путин, добавив, что дальность «зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются».

Но если Киеву передадут ракеты большей дальности, РоSSия будет делать выводы.

«Если они будут, и будут поставляться, - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», - сказал он.


Ирина Знась, ZN.ua





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