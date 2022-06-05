Путин пригрозил Украине новыми ударами после получения РСЗО HIMARS

В случае поставок Киеву ракет большей дальности РоSSия «будет делать выводы» и наносить удары по тем объектам, «которые пока не трогает», заявил президент РоSSии Владимир Путин в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

Он заверил, что решение США о поставках Украине реактивные системы залпового огня Himars «ничего принципиально в расстановке сил не изменят», поскольку, по его мнению, речь идет просто о восполнении запасов вооружения, а в Украины и раньше было подобное вооружение советского образца.

«Здесь нет ничего нового. Вот эти системы залпового огня, ведь в украинской армии находятся на вооружении аналогичные системы советского, роSSийского производства "Град", "Смерч", "Ураган". … Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», - заявил Путин, добавив, что дальность «зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются».

Но если Киеву передадут ракеты большей дальности, РоSSия будет делать выводы.

«Если они будут, и будут поставляться, - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», - сказал он.