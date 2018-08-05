Фюрер РФ съездил в оккупированный Крым

Он посмотрел балет и посетил Владимирский собор в Севастополе.

Путин съездил в оккупированный Крым
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 4 августа, прибыл в аннексированный Крым, где посетил вечер-открытие фестиваля "Опера в Херсонесе", который пройдет на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе 10-12 августа.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Путин посмотрел балет, после чего вместе с митрополитом Тихоном посетил Владимирский собор, где "продолжаются восстановительные работы".

Вместе с Путиным из Москвы прилетела вице-премьер РоSSии Ольга Голодец. С ней и "губернатором Севастополя" Дмитрием Овсянниковым Путин обсудил ход работы над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в Севастополе.

Глядя на фотографии земельных участков, где планируется построить комплексы, Путин сказал: "Печальное зрелище".

"Это мягко сказано – печальное. То есть не только в культуру несколько десятков лет средства не вкладывались", - ответила ему Голодец.

Кроме этого, Голодец доложила Путину, что по сравнению с прошлым годом количество туристов в Крыму возросло на 26 процентов.

Отметим, МИД Украины неоднократно подчеркивал недопустимость несогласованных с Украиной пребываний роSSийских должностных лиц на территории Крыма и Севастополя.

29 июля оккупированный Севастополь посетил премьер РФ Дмитрий Медведев. Местные СМИ сообщали, что участие Медведева в официальных мероприятиях – лишь формальный повод для визита. Истинная цель его приезда – обсуждение провала туристического сезона, плачевное состояние инфраструктуры, а также "исчезновение" двух миллиардов рублей, выделенных на строительство очистных сооружений.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием Медведева в Крыму.

Во время предыдущего визита в оккупированный Крым в ноябре 2017 года Путин открыл памятник царю Александру ІІІ в Ялте


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаВ Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
Венгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера ОрбанаВенгрия ответила на протест Украины из-за высказываний премьера Орбана
Сенцова в Лабытнанги посетил местный священникСенцова в Лабытнанги посетил местный священник
НАПК назначило экс-главу Корчак координатором по вопросам гендерного равенстваНАПК назначило экс-главу Корчак координатором по вопросам гендерного равенства
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Генштаба фюрера РФ сделал США секретное предложение по Сирии, - ReutersГлава Генштаба фюрера РФ сделал США секретное предложение по Сирии, - Reuters
Шведский министр обороны обвинил Шойгу фюрера РФ во лжиШведский министр обороны обвинил Шойгу фюрера РФ во лжи
Крымский активист поджег себя в знак протеста против застройкиКрымский активист поджег себя в знак протеста против застройки
Крымский активист Евромайдана Костенко вышел на свободуКрымский активист Евромайдана Костенко вышел на свободу
Белорусские спецслужбы расспрашивают крымских татар о планах на посещени УкраиныБелорусские спецслужбы расспрашивают крымских татар о планах на посещени Украины
Двух крымчан с роSSийскими паспортами по ошибке пустили в Финляндию, - посолДвух крымчан с роSSийскими паспортами по ошибке пустили в Финляндию, - посол
Омбудсмен внесла "крымского диверсанта" Лимешко в список политзаключенных в КрымуОмбудсмен внесла "крымского диверсанта" Лимешко в список политзаключенных в Крыму
Президент Словакии назвал пропутинских "Ночных волков" причастными к аннексии КрымаПрезидент Словакии назвал пропутинских "Ночных волков" причастными к аннексии Крыма
Порошенко поручил МИДу усилить работу по ужесточению "крымских" санкций против РФПорошенко поручил МИДу усилить работу по ужесточению "крымских" санкций против РФ
МИД выразил протест против визита Медведева в КрымМИД выразил протест против визита Медведева в Крым
Последние новости
Подгружаем последние новости