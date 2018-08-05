Фюрер РФ съездил в оккупированный Крым

Он посмотрел балет и посетил Владимирский собор в Севастополе.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 4 августа, прибыл в аннексированный Крым, где посетил вечер-открытие фестиваля "Опера в Херсонесе", который пройдет на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе 10-12 августа.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ .

Путин посмотрел балет, после чего вместе с митрополитом Тихоном посетил Владимирский собор, где "продолжаются восстановительные работы".

Вместе с Путиным из Москвы прилетела вице-премьер РоSSии Ольга Голодец. С ней и "губернатором Севастополя" Дмитрием Овсянниковым Путин обсудил ход работы над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в Севастополе.

Глядя на фотографии земельных участков, где планируется построить комплексы, Путин сказал: "Печальное зрелище".

"Это мягко сказано – печальное. То есть не только в культуру несколько десятков лет средства не вкладывались", - ответила ему Голодец.

Кроме этого, Голодец доложила Путину, что по сравнению с прошлым годом количество туристов в Крыму возросло на 26 процентов.

Отметим, МИД Украины неоднократно подчеркивал недопустимость несогласованных с Украиной пребываний роSSийских должностных лиц на территории Крыма и Севастополя.

29 июля оккупированный Севастополь посетил премьер РФ Дмитрий Медведев. Местные СМИ сообщали, что участие Медведева в официальных мероприятиях – лишь формальный повод для визита. Истинная цель его приезда – обсуждение провала туристического сезона, плачевное состояние инфраструктуры, а также "исчезновение" двух миллиардов рублей, выделенных на строительство очистных сооружений.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием Медведева в Крыму.

Во время предыдущего визита в оккупированный Крым в ноябре 2017 года Путин открыл памятник царю Александру ІІІ в Ялте