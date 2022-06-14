"Крым - не бутерброд": Арестович пояснил, почему Навальный опаснее для Украины, чем путин

Алексей Арестович

Диктатросская россия Путина - это еще не самое худшее, что может ожидать Украину.

Об этом зявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Представьте себе, что завтра путин и вся эта КГБшная шобла проиграет. Что будет дальше? Побеждает какой-то Навальный, которого ставят олигархи как компромиссную фигуру и он начинает делать государство с парламентаризмом: с несколькими политическими партиями и политической конкуренцией. Например, он может говорить, что вполне с Западом против Китая и возвращаем россию в мировую экономику. Что будет после этого с россией?

На Западе все сразу взвоют от восторга и скажут: "наконец мы победили как в 1991-м году. РоSSия хочет цивилизоваться и стать настоящей западной страной". Затем снимают санкции и открываем доступ к технологиям. Через 5-10 лет россия становится намного мощнее чем была на 24 февраля 2022. И дальше она начинает войну против Украины - даю 100%.

Это все будет происходить под аплодисменты Запада и под рассказы, что "получили россию какую нужно". Что нам делать в этой ситуации? Как остановить эту армию Навального?

Я предлагаю понять, что россия - это надолго, она хочет нас уничтожить и она использует для этого все. Она может покаяться после путина и снова набрать западную технологию и оружие.

Я говорю либеральным русским, что они будут либеральной империей. А шаг от либеральной до кровавой - одно решение одного человека в Кремле, который скажет, что "Крым - не бутерброт" и вся эта армия, которая будет вооружена в разы лучше - она бросится на нас", - говорит Арестович.


Алексей Ионов, politeka.net





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