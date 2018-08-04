Крищенко выступает за декриминализацию хранения легких наркотиков

Андрей Крищенко выступает за декриминализацию в Украине хранения легких наркотиков.

Об этом глава управления Нацполиции в Киеве сообщил в интервью изданию Левый берег. По его словам, эту статью следует вынести из криминальной в административную плоскость.

«Может, я выскажу крамольную мысль и меня осудят многие коллеги, но я бы хранение наркотиков вывел бы в административную плоскость. Декриминализовал. И четко прописал хранение с целью сбыта, объем и количество. Если в кармане у человека сигарета – понятно, что это для себя. А если у него в кармане 10 пакетиков, расфасованных по сигаретам, то это уже хранение с целью сбыта. И отсутствие разделения сильно засоряет работу», — сказал Андрей Крищенко.

В то же время глава Нацполиции Киева выступил против легализации в стране легких наркотиков. «Я — не сторонник легализации, не считаю, что это улучшит ситуацию или наполнит бюджет», — отметил чиновник.


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