Крищенко выступает за декриминализацию хранения легких наркотиков

Андрей Крищенко выступает за декриминализацию в Украине хранения легких наркотиков.

Об этом глава управления Нацполиции в Киеве сообщил в интервью изданию Левый берег . По его словам, эту статью следует вынести из криминальной в административную плоскость.

«Может, я выскажу крамольную мысль и меня осудят многие коллеги, но я бы хранение наркотиков вывел бы в административную плоскость. Декриминализовал. И четко прописал хранение с целью сбыта, объем и количество. Если в кармане у человека сигарета – понятно, что это для себя. А если у него в кармане 10 пакетиков, расфасованных по сигаретам, то это уже хранение с целью сбыта. И отсутствие разделения сильно засоряет работу», — сказал Андрей Крищенко.