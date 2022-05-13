За время боевых действий с 24 февраля роSSийские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения — Зеленский

Во время боевых действий в Украине с 24 февраля роSSийские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации.

«Полностью уничтожили 101 больницу. Что это такое? Это глупость. Это варварство. Это самоуничтожение самой РоSSии как государства, на которое хотя бы кто-то мог смотреть в мире как на культурную нацию», — сказал Зеленский.

Вспомнил глава государства и об ударах по образовательным учреждениям в Черниговской области.

«Сегодня ночью они нанесли удар по Черниговщине. И еще по школам. Конечно роSSийское государство в таком состоянии, что любое образование ему мешает. Но чего можно добиться уничтожением украинских школ? Все роSSийские командиры, отдающие такие приказы — просто больны и неизлечимы. Но все больницы, которые разрушили оккупанты, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия — мы все восстановим», — заверил президент.