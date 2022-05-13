За время боевых действий с 24 февраля роSSийские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения — Зеленский

Глава государства назвал командиров, отдающих такие приказы, неизлечимо больными

За время боевых действий с 24 февраля роSSийские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения — Зеленский
© denissullivan.wordpress.com

Во время боевых действий в Украине с 24 февраля роSSийские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации.

«Полностью уничтожили 101 больницу. Что это такое? Это глупость. Это варварство. Это самоуничтожение самой РоSSии как государства, на которое хотя бы кто-то мог смотреть в мире как на культурную нацию», — сказал Зеленский.

Вспомнил глава государства и об ударах по образовательным учреждениям в Черниговской области.

«Сегодня ночью они нанесли удар по Черниговщине. И еще по школам. Конечно роSSийское государство в таком состоянии, что любое образование ему мешает. Но чего можно добиться уничтожением украинских школ? Все роSSийские командиры, отдающие такие приказы — просто больны и неизлечимы. Но все больницы, которые разрушили оккупанты, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия — мы все восстановим», — заверил президент.


Дубенко Вадим, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Блок рекламы


Похожие новости
"Жрут икру, пока города превращаются в руины": в "ДНР" устроили праздник с Лепсом во время войны"Жрут икру, пока города превращаются в руины": в "ДНР" устроили праздник с Лепсом во время войны
Уже реализовали более трети плана действий по ужесточению санкций против РФ, - ЕрмакУже реализовали более трети плана действий по ужесточению санкций против РФ, - Ермак
Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Днепропетровскую область: есть погибшие и пострадавшиеВойска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Днепропетровскую область: есть погибшие и пострадавшие
Минобороны Британии опубликовало новую карту боевых действий в Украине: что изменилосьМинобороны Британии опубликовало новую карту боевых действий в Украине: что изменилось
В оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – ГайдайВ оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – Гайдай
Украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны ВеликобританииУкраинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны Великобритании
Войска РФ застрелили двух безоружных гражданских возле КиеваВойска РФ застрелили двух безоружных гражданских возле Киева
С 24 февраля по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет, - Генштаб ВСУС 24 февраля по Украине было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет, - Генштаб ВСУ
РоSSийские оккупанты похитили известного танцора в ХерсонеРоSSийские оккупанты похитили известного танцора в Херсоне
Новые гарантии безопасности призваны обеспечить Украине уверенность в безопасности на десятилетие вперед — ЗеленскийНовые гарантии безопасности призваны обеспечить Украине уверенность в безопасности на десятилетие вперед — Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости