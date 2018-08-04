Госдеп США одобрил продажу Латвии вертолетов Black Hawk

Стоимость сделки оценивается в $200 млн.

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Латвии четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk. Об этом сообщает Defence News.

По данным издания, стоимость сделки оценивается в $200 млн.

Согласно сообщению, Латвия получит четыре вертолета Black Hawk, десять двигателей и сопутствующее оборудование.

При этом прямые переговоры о покупке начнутся после того, как данную продажу одобрит конгресс США .