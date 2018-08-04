Госдеп США одобрил продажу Латвии вертолетов Black Hawk
Стоимость сделки оценивается в $200 млн.
Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Латвии четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk. Об этом сообщает Defence News.
По данным издания, стоимость сделки оценивается в $200 млн.
Согласно сообщению, Латвия получит четыре вертолета Black Hawk, десять двигателей и сопутствующее оборудование.
При этом прямые переговоры о покупке начнутся после того, как данную продажу одобрит конгресс США.
Напомним, Госдеп США одобрил продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на 47 млн долларов. В конце апреля они были доставлены в Украину.
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