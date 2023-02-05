На території Японії можуть з'явитись американські Tomahawk

Вашингтон та Токіо вивчають можливість розміщення американських ракет середньої дальності в Японії. Розгорнути їх планується на першому ланцюзі островів, який оточує материкову частину Східної Азії, зокрема Японію і Тайвань, для забезпечення рівноваги сил із Китаєм. Також розглядається ротаційний метод патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону. Відповідний запит, за даними джерел видання Sankei Shimbun , США надіслали до Японії.

Зокрема, йдеться про розміщення гіперзвукових ракет далекого радіусу дії LRHW та наземні версії крилатих ракет Tomahawk.

У такий спосіб США та Японія мають намір спільно протистояти потенційній агресії Китая.