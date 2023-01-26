Axios: США просили Ізраїль відправити Україні старі ЗРК Hawk, але отримали відмову з двох причин

У Єрусалимі пояснили рішення не лише своєю політикою щодо надання зброї, інформує ZN.ua.

Axios: США просили Ізраїль відправити Україні старі ЗРК Hawk, але отримали відмову з двох причин
© Wikimedia commons

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки два тижні тому зверталося до Міноборони Ізраїлю з проханням передати Україні старі зенітні ракетні системи Hawk виробництва США, які були зняті з озброєння держави десять років тому і наразі перебувають на зберіганні. Про це повідомляє Axios із посиланням на трьох високопоставлених ізраїльських і американських чиновників.

Однак, голова політичного департаменту Міністерства оборони Ізраїлю Дрор Шалом наголосив у відповідь, що його країна не ухвалювала жодних змін у своїй політиці щодо відмови від надання зброї Україні.

Крім того, представник Єрусалиму розповів колезі з Пентагону, що системи протиповітряної оборони Hawk, які мають ізраїльські війська, нібито застаріли через тривале зберігання та відсутність обслуговування, через що не можуть функціонувати.


Максим Царук, ZN.ua





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