InformNapalm подсчитал число военных, которые прошли через ЧВК "Вагнера"

Данная компания достаточно активно сотрудничает с ГУР РФ.

Волонтерское международное сообщество InformNapalm заявило, что через ряды "Частной военной компании Вагнера" прошли более 5 тысяч военных во всем мире.

Об этом сообщил представитель InformNapalm Михаил Макарук, передает Громадське.

По его словам, "ЧВК Вагнера" создана на базе бывших военнослужащих различных родов войск и различных специальностей, которые уже отошли от официальных военных дел и пытаются заработать таким образом деньги.

"Данная компания достаточно активно сотрудничает с ГУР РФ , в ее состав довольно часто входят и бойцы ГУР. По экспертным оценкам InformNapalm, сейчас через "ЧВК Вагнера" уже прошло более 5 тысяч лиц. Наши исследователи установили присутствие "ЧВК Вагнера" на Донбассе и в Сирии, есть информация об их деятельности на территории Йемена, Южного Судана и Центрально-Африканской республики", - сказал Макарук.

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике погибли роSSийский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. В ЦАР журналисты снимали материал о роSSийских наемниках "ЧВК Вагнера".

Напомним, что ЧВК Вагнера" была создана в 2014 году роSSийским подполковником запаса Дмитрием Уткиным. Изначально наемники воевали в Донбассе на стороне пророSSийских боевиков, а затем отправились в Сирию. Минобороны РФ не подтверждает, чтобы бойцы ЧВК участвуют в операции в Сирии.

Группу связывают с роSSийским бизнесменом Евгением Пригожиным, также известным как "повар Путина". Ранее полный тезка Уткина был назначен гендиректором фирмы "Конкорд менеджмент и консалтинг" - управляющей компании ресторанного бизнеса Пригожина. Сам бизнесмен свою связь с "ЧВК Вагнера" отвергает.