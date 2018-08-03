ЦИК попросил 4,3 млрд гривен на выборы Президента и Рады
Голосование пройдет в марте и октябре следующего года.
Центральная избирательная комиссия 3 августа утвердила объемы расходов для включения в государственный бюджет на 2019 год.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.
На проведение выборов Президента Украины комиссия просит 2,355 млрд гривен, на проведение выборов народных депутатов Украины - 1,950 млрд гривен.
Еще 247 млн гривен ЦИК необходимо для проведения выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей; 224 млн гривен - для функционирования государственного реестра избирателей.
Еще в 2017 году ЦИК предполагал, что поддержка госреестра потребует не больше 47 млн гривен, увеличение бюджетного запроса связано риском кибератак в год выборов. Бюджетные запросы по этой программе в 2020-2021 году снова сократятся до 47-48 млн гривен.
Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, выборы Верховной Рады - 27 октября 2019 года.
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