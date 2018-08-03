Крымский активист поджег себя в знак протеста против застройки

На месте жилья крымских татар городские власти строят жилой комплекс.

Крымский активист поджег себя в знак протеста против застройки
Фото: скриншот видео

В центре Симферополя активист "поляны протеста" "Стрелковая" пытался совершить акт самосожжения. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Один из крымских татар, активистов "поляны протеста", облил себя горючей жидкостью и поджог, однако собравшимся удалось оперативно потушить загоревшуюся одежду.

Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

Сегодня днем жители "поляны протеста" пришли к зданию подконтрольной Кремлю Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с властями.

Накануне роSSийские силовики приехали на место строительства комплекса "Крымская роза", где сейчас построены дома крымских татар. Власти устанавливают забор, чтобы построить на этом месте жилой микрорайон.

"Поляна протеста" - разновидность самозахвата земли крымскими татарами, вернувшимися на полуостров после депортации. С конца 1980-х годов репатрианты обустраивали подобные "поляны" и строили свои дома. Несмотря на то, что значительная часть таких самозахватов позже была легализована, оккупационные власти с 2015 года ведут политику зачистки "полян протеста" без права на оформление построенных домов.


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