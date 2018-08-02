Украина нашла деньги на участие в детском "Евровидении-2018"

Однако, отборочный этап состоится онлайн.

Несмотря на тотальное недофинансирование компании, Национальная общественная телерадиокомпания Украины проведет национальный отбор для участия в детском песенном конкурсе "Евровидение-2018".

Об этом сообщает UA.Первый.

"Участие в международном конкурсе предполагает значительные расходы на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз - организатор конкурса - за участие в соревновании. В условиях недофинансирования компании, НОТУ не имеет финансовой возможности осуществить все необходимые расходы. Именно поэтому Украина впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап только онлайн, ведь это позволит минимизировать затраты на производство", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что проблема уплаты годовых членских взносов и обязательный взнос за участие остаются открытыми. Так же пока нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса.

НОТУ надеется, что правительство выполнит свои обязательства и дофинансирует участие в конкурсе, согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".

Напомним, Детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. В 2018 году конкурс пройдет в Минске, в ноябре. В начале июля НОТУ сообщила, что в этом году Украина пропустит конкурс из-за нехватки средств.

Украина участвует в соревновании с 2006 года.