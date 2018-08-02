Путин хочет выжить США из Европы и захватить Черное море, – военный эксперт

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью рассказал, чем опасна ситуация в Азовском море, как Украина может противодействовать провокациям РоSSии возле своих берегов, почему новые украинские военные разработки не попадают на фронт и столько нужно денег, чтобы построить армию по стандартам НАТО.

Об обострении на Азове и оружии для ВСУ он рассказал Апострофу .