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2018-08-02
Путин хочет выжить США из Европы и захватить Черное море, – военный эксперт
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью рассказал, чем опасна ситуация в Азовском море, как Украина может противодействовать провокациям РоSSии возле своих берегов, почему новые украинские военные разработки не попадают на фронт и столько нужно денег, чтобы построить армию по стандартам НАТО.
Об обострении на Азове и оружии для ВСУ он рассказал
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