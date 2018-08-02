Путин хочет выжить США из Европы и захватить Черное море, – военный эксперт

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью рассказал, чем опасна ситуация в Азовском море, как Украина может противодействовать провокациям РоSSии возле своих берегов, почему новые украинские военные разработки не попадают на фронт и столько нужно денег, чтобы построить армию по стандартам НАТО.

Об обострении на Азове и оружии для ВСУ он рассказал Апострофу.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организациейВ "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Богословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срокБогословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срок
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Словакии назвал пропутинских "Ночных волков" причастными к аннексии КрымаПрезидент Словакии назвал пропутинских "Ночных волков" причастными к аннексии Крыма
Путин затянет вопрос обмена пленными до начала украинской избирательной кампании, - ГеращенкоПутин затянет вопрос обмена пленными до начала украинской избирательной кампании, - Геращенко
Подразделения ООС тренируются отражать высадку морского десанта в Азовском мореПодразделения ООС тренируются отражать высадку морского десанта в Азовском море
На Донбассе боевики 34 раза открывали огонь за сутки, один военный погибНа Донбассе боевики 34 раза открывали огонь за сутки, один военный погиб
AP: Трамп готов встретиться с Путиным в МосквеAP: Трамп готов встретиться с Путиным в Москве
За день в зоне ООС погиб один военныйЗа день в зоне ООС погиб один военный
ВМС Украины провели тренировку с кораблями НАТО в Черном мореВМС Украины провели тренировку с кораблями НАТО в Черном море
Сенат хочет ограничить возможность Трампу вывести США из НАТОСенат хочет ограничить возможность Трампу вывести США из НАТО
На выставке в Лавре вывесили фото Путина и патриарха Кирилла, но потом убралиНа выставке в Лавре вывесили фото Путина и патриарха Кирилла, но потом убрали
Британские истребители перехватили роSSийский Су-24 над Черным морем
Последние новости
Подгружаем последние новости