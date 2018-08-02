У РоSSии нет церковной собственности в Украине, - Филарет

Киево-Печерская и Почаевская лавры являются собственностью государства.

У РоSSии нет церковной собственности в Украине, и после признания единой Украинской православной церкви ей будут переданы и Киево-Печерская, и Почаевская лавры.

Об этом заявил глава УПЦ-КП патриарх Филарет в интервью телеканалу "Прямой", опубликованном на сайте УПЦ КП.

"Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет... Вот, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра - чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет тут украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви", - сказал он.

При этом глава УПЦ-КП отметил, что храмы, построенные за средства приходов, являются собственностью приходов, а не РоSSии.

"Поэтому РоSSия тут своей собственности церковной не имеет", - сказал патриарх.

Напомним, в апреле 2018 года президент Петр Порошенко подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Вселенского патриарха Варфоломея, где он подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию

1-3 сентября в Константинополе состоится Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви во главе со Вселенским Патриархом Варфоломеем. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании - с великой долей вероятности - будет затронут вопрос автокефалии украинской, а также македонской церкви. В этой связи ожидается резкая реакции представителей Сербской и Московской церкви соответственно.

Вместе с тем, на 10 сентября в Константинополе назначен очередной Собор, на котором Томос для украинской церкви может быть оформлен уже юридически.