У РоSSии нет церковной собственности в Украине, - Филарет

Киево-Печерская и Почаевская лавры являются собственностью государства.

У РоSSии нет церковной собственности в Украине, - Филарет
Фото: Макс Требухов

У РоSSии нет церковной собственности в Украине, и после признания единой Украинской православной церкви ей будут переданы и Киево-Печерская, и Почаевская лавры.

Об этом заявил глава УПЦ-КП патриарх Филарет в интервью телеканалу "Прямой", опубликованном на сайте УПЦ КП.

"Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет... Вот, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра - чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет тут украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви", - сказал он.

При этом глава УПЦ-КП отметил, что храмы, построенные за средства приходов, являются собственностью приходов, а не РоSSии.

"Поэтому РоSSия тут своей собственности церковной не имеет", - сказал патриарх.

Напомним, в апреле 2018 года президент Петр Порошенко подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Вселенского патриарха Варфоломея, где он подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию

1-3 сентября в Константинополе состоится Синаксис - собрание всех верховных архиереев Константинопольской православной церкви во главе со Вселенским Патриархом Варфоломеем. В экспертных церковных кругах считают, что на собрании - с великой долей вероятности - будет затронут вопрос автокефалии украинской, а также македонской церкви. В этой связи ожидается резкая реакции представителей Сербской и Московской церкви соответственно.

Вместе с тем, на 10 сентября в Константинополе назначен очередной Собор, на котором Томос для украинской церкви может быть оформлен уже юридически.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организациейВ "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Богословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срокБогословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срок
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин должен создать межведомственный орган для подачи иска к РоSSии за войну на Донбассе, - ПорошенкоКабмин должен создать межведомственный орган для подачи иска к РоSSии за войну на Донбассе, - Порошенко
Трамп пообещал оставить "как есть" санкции против РоSSииТрамп пообещал оставить "как есть" санкции против РоSSии
Спецпрокурор США озвучил сумму, которую Манафорт заработал в УкраинеСпецпрокурор США озвучил сумму, которую Манафорт заработал в Украине
Германия выдала РоSSии обвиняемого по "кокаиновому делу"Германия выдала РоSSии обвиняемого по "кокаиновому делу"
В Украине стоит создать открытый реестр педофилов, - КрищенкоВ Украине стоит создать открытый реестр педофилов, - Крищенко
Канада предоставит Украине $50 млн ежегодно в течение 5 лет, - посолКанада предоставит Украине $50 млн ежегодно в течение 5 лет, - посол
По всей РоSSии прошли митинги против повышения пенсионного возрастаПо всей РоSSии прошли митинги против повышения пенсионного возраста
Генсек ОБСЕ подтвердил право РоSSии на участие в мониторинговой миссии на ДонбассеГенсек ОБСЕ подтвердил право РоSSии на участие в мониторинговой миссии на Донбассе
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
В Конгрессе США поддержали выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019В Конгрессе США поддержали выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019
Последние новости
Подгружаем последние новости