Николаевский суд лишил русский язык статуса регионального

С иском об отмене решения2012 года в суд обратилась прокуратура.

Николаевский окружной админсуд признал недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

В соответствии со ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык. Поскольку областной совет самостоятельно не принял меры к приведению своего решения в соответствие с действующим законодательством, этим занялась прокуратура.

Русский язык получил в Николаевской области статус регионального после введения скандального закона о языках Кивалова-Колесниченко. В феврале этого года Конституционный суд Украины признал этот закон несоответствующим Конституции.

Напомним, в 2012 года русский язык получил статус регионального в нескольких украинских областях, включая Запорожскую, Одесску, Донецкую, Луганскую и Днепропетровскую. На данный момент решения местных облсоветов по этому вопросу остаются в силе.