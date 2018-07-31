Николаевский суд лишил русский язык статуса регионального
С иском об отмене решения2012 года в суд обратилась прокуратура.
Николаевский окружной админсуд признал недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
В соответствии со ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык. Поскольку областной совет самостоятельно не принял меры к приведению своего решения в соответствие с действующим законодательством, этим занялась прокуратура.
Русский язык получил в Николаевской области статус регионального после введения скандального закона о языках Кивалова-Колесниченко. В феврале этого года Конституционный суд Украины признал этот закон несоответствующим Конституции.
Напомним, в 2012 года русский язык получил статус регионального в нескольких украинских областях, включая Запорожскую, Одесску, Донецкую, Луганскую и Днепропетровскую. На данный момент решения местных облсоветов по этому вопросу остаются в силе.
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31.07.2018 16:07