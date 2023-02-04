Одеса залишилася без електрики: скликане екстрене засідання уряду

Жителі Одеси та Одеської області в суботу зранку залишилися без світла. Місто фактично повністю знеструмлене. Швидко відновити електропостачання не вдасться. Тому уряд зібрався на екстрену нараду. Вирішено відправити в Одесу пересувну генерацію, яку має в своєму розпорядженні Міністерство енергетики.

Про це стало відомо із іноформації, оприлюдненої прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Причиною повного знеструмлення Одеського регіону стала технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій. Цей об'єкт неодноразово зазнавав ракетних атак агресора і, природно, був пошкоджений. Проте зусиллями енергетиків його досі вдавалося утримувати в робочому стані.

Через аварію енергетикам довелося відключити від електроживлення як саму Одесу, так і більшу частину Одеської області. Причому подача електрики до міста зараз неможлива. Тому без електроживлення залишились усі об'єкти критичної інфраструктури. Енергетики кажуть, швидко відновити підстанцію не вдасться.

Щоби вирішити питання з енергопостачанням Одеси, уряд негайно зібрався на позапланове засідання. Вирішено відправити до Одеси всі потужні джерела генерації, які є в країні. Туди вже везуть потужні генератори, які є в розпорядженні Міненерго, а також туди доставлять газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, яку раніше передали із США .

Таким чином, можна буде заживити хоча б об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, соціальні заклади та комунальні підприємства.

"Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення, зокрема, критичної інфраструктури, неможливо. На позачерговому засіданні Уряд доручив створити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участю в.о. керівника Укренерго, представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств. Дали також завдання МЗС звернутися до Туреччини за додатковою підтримкою у вигляді суден-електростанцій", - повідомив прем'єр-міністр України.

Крім того, одеситам повідомили, що у місті цілодобово працюватимуть "Пункти незламності", де можна буде погрітися, зарядити мобільні телефони та скористатися інтернетом.

Нагадаємо, загалом у країні енергетикам вдалося збільшити обсяг генерації. Про це вони повідомили у п'ятницю, 3 лютого, ще до аварії в Одесі.