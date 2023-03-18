Міністерка уряду Німеччини відвідає Тайвань, попри прагнення Берліна до діалогу з Пекіном — FT

Наступного тижня відбудеться перший за 26 років візит федеральної міністерки Німеччини на Тайвань, який підкреслить розбіжності в Берліні щодо відносин з Китаєм на тлі зростання геополітичної напруженості між Пекіном і Заходом. Про це пише FT .

Федеральний міністр освіти і наукових досліджень Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер має прибути до Тайбею у вівторок, 21 березня, з дводенним візитом. Про це FT повідомили три особи, поінформовані про плани. За словами одного зі співрозмовників і ще однієї людини, знайомої із ситуацією, поїздка відбується на тлі запланованого візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Пекіна у квітні або травні.

Візит Штарк-Ватцінгер, представниці Вільної демократичної партії (ВДП) виявила розбіжності в питанні політики щодо Китаю в німецькому уряді, де дискусії між коаліційними партіями - в першу чергу, ВДП і Зеленими - перешкоджають прийняттю низки рішень.

Бербок від «Зелених» традиційно займає більш жорстку позицію щодо Китаю, ніж соціал-демократ канцлер Олаф Шольц. Напруженість у цьому питанні досягла піку напередодні візиту Шольца до Пекіна минулого року, коли Бербок наполягала на тому, що Китай дедалі більше стає системним конкурентом Заходу.

Те, як Німеччина, що має одні з найтісніших економічних зв'язків з Китаєм, збалансує свої відносини з Пекіном і взаємодію з Тайбеєм, матиме резонанс в усьому ЄС.

За словами німецьких дипломатів, запланована поїздка Бербок до Пекіна є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб вивести двосторонні відносини на більш стабільний шлях і дозволити країнам зосередитися на головних, переважно економічних, питаннях, що становлять взаємний інтерес.

«З одного боку, ми відправляємо її [до Пекіна] і наполягаємо на новому раунді двосторонніх урядових консультацій, які не проводилися з 2021 року через Covid, а з іншого боку, міністр спочатку їде на Тайвань - який сигнал ми їм відправляємо?», - сказав один німецький дипломат.

Китай вважає Тайвань частиною своєї території і вимагає від третіх країн утримуватися від будь-яких контактів з урядом острова.

Тим не менш, законодавці та деякі урядовці із західних країн часто відвідують Тайвань. У серпні Пекін влаштував безпрецедентні військові навчання навколо Тайваню у відповідь на візит колишнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

За останні шість місяців у відповідь на войовничу реакцію Пекіна в Тайбеї різко зросла кількість іноземних делегацій, і деякі офіційні особи явно прагнуть протидіяти спробам Китаю ізолювати Тайвань.

Але Німеччина більш суворо уникає політичних контактів з Тайванем, особливо з огляду на те, що її економіка стає все більш залежною від Китаю. Канцлери і великі корпоративні делегації здійснювали часті поїздки в Китай , але Берлін припинив почергові візити міністрів економіки Німеччини і Тайваню після того, як у 1997 році відбувся перший візит Гюнтера Рексродта, представника ВДП.

«Звичайно, це сильний політичний сигнал, що через 26 років міністр німецького уряду знову відвідує Тайвань. ВДП має давні традиції підтримки Тайваню, і ми відчуваємо велику симпатію до Тайваню, тому що він є демократичним», - сказав депутат від ВДП і заступник голови групи двосторонньої дружби з Тайванем у німецькому парламенті Франк Шеффлер.

Але він додав, що Берліну слід бути обережним у своїх сигналах Пекіну.

«Те, що уряд хоче і буде мати розумні економічні відносини з Китаєм, не викликає сумнівів. Китай є надто важливою економічною силою, щоб мати якісь сумніви з цього приводу, і саме тому ми повинні бути обережними», - зазначив політик.

За словами людей, знайомих з підготовкою візиту Штарк-Ватцінгер, Берлін відмовився від пропозиції Тайбея провести зустріч з міністром закордонних справ Тайваню Джозефом Ву, який приймає більшість іноземних урядовців, що приїжджають з візитом.

Згідно з політикою «одного Китаю», яку приймає Берлін, такі обміни повинні обмежуватися рівнем профільних міністрів, нижче державних посад, що мають відношення до питань суверенітету, до яких належать канцлер, міністри закордонних справ, оборони і внутрішніх справ.

«Ми не допустимо політизації цього візиту. Всі її зустрічі будуть суворо зосереджені на рівні і характері діалогу профільних міністрів», - заявив німецький дипломат.

Директор Інституту глобальної публічної політики Торстен Беннер вважає, що візит не повинен серйозно порушити відносини Німеччини з Китаєм.

«Якщо Пекін вирішить розлютитися через візит Штарк-Ватцінгер, це їхній вибір. До тих пір, поки [вона] тримається досить стримано.?. .?Я не думаю, що хтось в уряді, включно з канцлером, вважатиме когось іншого, окрім Пекіна, відповідальним за погіршення відносин через її візит», - сказав аналітик.