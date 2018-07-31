Горбатюк подал в суд на Луценко из-за проверок в его департаменте

Решается вопрос об открытии производства по данному иску.

Горбатюк подал в суд на Луценко из-за проверок в его департаменте

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк подал иск против генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Горбатюк просит признать противоправными действия Луценко, которые стали основанием для проверки работы Департамента специальных расследований (позже реорганизован в управление) Генеральной прокуратуры Украины.

В настоящее время решается вопрос об открытии производства по данному иску.

Приказ Луценко о проведении проверки Департамента спецрасследований от 16 мая 2018 года не был выполнен в связи с "безосновательным, беспочвенным и незаконным отказом руководителя департамента создать необходимые условия для работы группы", сообщала пресс-служба ГПУ. В Генпрокуратуре указывали, что такая проверка плановая, подобные мероприятия проводятся в центральном аппарате.

В начале июля генпрокурор своим приказом ликвидировал четыре самостоятельных структурных подразделения Генпрокуратуры, среди которых Департамент специальных расследований, и создал два управления, в том числе одноименное управление спецрасследований, которое возглавил Горбатюк.


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