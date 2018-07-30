В Краматорске вместо детей АТОшников на бесплатный отдых в Хорватию поехали дети чиновников

Только у 4 из 15-ти детей родители являются участниками АТО.

В Краматорске Донецкой области на бесплатный отдых от правительства Хорватии отправили детей местных чиновников и бизнесменов вместо детей участников АТО.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнап.

По его словам, власти Краматорска отправили на курорт только четырех детей, родители которых являются участниками АТО. Остальные 11 юных отдыхающих оказались детьми "непростых" родителей.

"Когда группу собрали, ее возглавила и повезла депутат БПП из Краматорска Лилия Кислицына. Только потом выяснилось, что детей из семей участников АТО в этой группе оказалось совсем мало ... А большую часть группы составили дети влиятельных и состоятельных родителей", - написал Гнап в Facebook.

По его словам, в этой группе удалось узнать детей и внуков трех заместителей мэра Краматорска, ребенка депутата городского совета Краматорска; ребенка руководителя предприятия, которое принадлежит депутату Кислицыной; ребенка директора известного краматорского магазина-бутика "и еще несколько детей "непростых» родителей"".

В то же время Гнап отметил, что важным критерием для отбора в группу было наличие биометрических паспортов.

"Ну, а поскольку у многих детей участников АТО с биометрическими паспортами проблема, то они, как вы понимаете, пролетели", - пояснил он.

По его словам, краматорские чиновники держат в секрете официальный список группы, которая поехала в Хорватию.