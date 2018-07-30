Кузнецов в годы Второй мировой войны действовал в Украине под прикрытием.

В понедельник, 30 июля, националисты облили краской могилу советского разведчика, Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове.

Об этом сообщил помощник депутата Верховной Рады Сергей Мазур в Фейсбуке и лпубликовал соответствующие фото.

На снимках видно, что могилу облили красной и желтой краской и написали на ней "Кузнецов - враг УПА" и "Слава УПА", а также нарисовали тризуб.

Мазур также сообщил, что ответственность на себя за совершенные действия взяла националистическая организация С14.

Напомним, на Холме Славы также захоронены около 300 воинов Советской армии, погибших в боях за Львов.

Кузнецов в годы Второй мировой войны действовал под прикрытием на территории Украины. Советский агент провоцировал карательные акции немцев против украинского подполья и гражданского населения.

Считается, что Кузнецов погиб 9 марта 1944 во время боя с отрядом УПА во Львовской области. Посмертно ему присвоили звание героя Советского Союза. Эксгумацию останков, которые могли принадлежать известному диверсанту, провели в 1959 году. Подтверждение того, что останки тела принадлежат Кузнецову, предоставил советский академик Герасимов.

В мае губернатор Свердловской области РоSSии Евгений Куйвашев обратился в Львовский горсовет с просьбой передать останки спецагента НКВД Кузнецова для перезахоронения на его родине.