Националисты обрисовали краской могилу агента НКВД Кузнецова во Львове
Кузнецов в годы Второй мировой войны действовал в Украине под прикрытием.
В понедельник, 30 июля, националисты облили краской могилу советского разведчика, Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове.
Об этом сообщил помощник депутата Верховной Рады Сергей Мазур в Фейсбуке и лпубликовал соответствующие фото.
На снимках видно, что могилу облили красной и желтой краской и написали на ней "Кузнецов - враг УПА" и "Слава УПА", а также нарисовали тризуб.
Мазур также сообщил, что ответственность на себя за совершенные действия взяла националистическая организация С14.
Напомним, на Холме Славы также захоронены около 300 воинов Советской армии, погибших в боях за Львов.
Кузнецов в годы Второй мировой войны действовал под прикрытием на территории Украины. Советский агент провоцировал карательные акции немцев против украинского подполья и гражданского населения.
Считается, что Кузнецов погиб 9 марта 1944 во время боя с отрядом УПА во Львовской области. Посмертно ему присвоили звание героя Советского Союза. Эксгумацию останков, которые могли принадлежать известному диверсанту, провели в 1959 году. Подтверждение того, что останки тела принадлежат Кузнецову, предоставил советский академик Герасимов.
В мае губернатор Свердловской области РоSSии Евгений Куйвашев обратился в Львовский горсовет с просьбой передать останки спецагента НКВД Кузнецова для перезахоронения на его родине.
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Политика
30.07.2018 20:05