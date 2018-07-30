Холодницкого могут уволить, если поступит еще одна жалоба, - Шемчук

Даже в случае поступления новых жалоб комиссии придется доказывать виновность прокурора.

Холодницкого могут уволить, если поступит еще одна жалоба, - Шемчук
Фото: Макс Левин

Заместитель главы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виктор Шемчук не исключает, что комиссия уволит заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Для увольнения необходима еще одна жалоба о совершении им дисциплинарного, уголовного или административного правонарушения, сказал Шемчук в интервью агентству "Украинские новости".

"Будучи привлеченным к дисциплинарной ответственности в виде выговора, прокурор в случае подачи новой жалобы привлекается к ответственности с учетом ранее наложенного взыскания, и к нему будут применены более суровые меры наказания, вплоть до увольнения. Но опять же, нужно работать и нужно доказывать его виновность в совершении дисциплинарного проступка", - сказал Шемчук.

По словам Шемчука, если будет подана еще какая-либо жалоба, в том числе и по вопросам прокурорской этики, его может ожидать более суровое наказание.

"К примеру, генеральный прокурор дорасследует дело, объявит о подозрении и может обратиться с вопросом о его увольнении с должности прокурора. Если НАПК проведет проверку, установит конфликт интересов, получит решение суда о привлечении к админответственности - пожалуйста. За уголовные деяния есть уголовная ответственность. За административные - админответственность. Мы объявили выговор Холодницкому за то, что он матерился и вел себя некорректно, чем нарушил правила прокурорской этики", - отметил Шемчук.

Он добавил, что если НАБУ и Генпрокуратура предоставят факты и доказательства совершения Холодницким действий, за которые предусмотрена дисциплинарная ответственность с увольнением, то комиссия его уволит. Но при этом нужно учитывать, что КДКП не может выйти за пределы дисциплинарного производства и не обязана никого обвинять.

Напомним, 26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила выговор Холодницкому. Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что считает это недостаточным наказанием для генпрокурора.


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