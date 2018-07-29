Янукович подал иск против Луценко

Заседание по рассмотрению иска назначено на 13 сентября.

Бывший президент Виктор Янукович подал в Печерский районный суд Киева иск к Генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Об этом говорится на сайте суда.

Согласно постановлению, суд принял исковое заявление Януковича, которое он подал еще 23 июня, к рассмотрению. Однако, в постановлении не указывается, что именно он просит опровергнуть.

Заседание по рассмотрению иска экс-президента к генпрокурору назначено на 10:00 13 сентября.

Кроме того, суд обязал ГПУ и Луценко в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства подать отзыв на иск.

Напомним, 30 июля районный суд Киева приступит к судебным дебатам между сторонами процесса по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Януковича судят заочно в связи с тем, что он скрывается от правосудия на территории РоSSии.