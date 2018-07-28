Канада предоставит Украине $50 млн ежегодно в течение 5 лет, - посол

Большая часть денег должна пойти на техническую помощь.

Правительство Канады приняло решение о предоставлении Украине 50 млн долларов в течение пяти следующих лет. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает 112 Украина.

"Зафиксирован новый пакет помощи Украине объемом в около 50 миллионов ежегодно в течение следующих 5 лет (35 млн - техпомощь, 5 млн - гуманитарная помощь, 10-12 млн - операции в секторе безопасности). Это не учитывая масштабной военной миссии UNIFIER, которая финансируется из бюджета канадского Минобороны", - отметил Андрей Шевченко.

По его словам, для Украины важно, что это первый масштабный пакет, принятый правительством канадского премьера Джастина Трюдо.

Ранее сообщалось, что Канада выделила Украине $30 млн для развития малого предпринимательства.