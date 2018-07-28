Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины, - Порошенко
"Автокефалия – вопрос украинской национальной безопасности ".
Получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности. Такое заявление Петр Порошенко сделал в ходе мероприятий по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, который транслировал телеканал "112 Украина".
"Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием", - заявил Порошенко.
Президент подчеркнул, что автокефалия – это вопрос украинской независимости, вопрос украинской национальной безопасности и вопрос всей мировой геополитики.
Напомним, вчера Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, которая прибыла в Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю празднования 1030-летия крещения Украины-Руси. Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил в послании намерение даровать украинской церкви автокефалию.
Вчера в Киеве также прошел крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата в честь 1030 годовщины Крещения Руси.
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