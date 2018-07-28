Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины, - Порошенко

"Автокефалия – вопрос украинской национальной безопасности ".

Получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности. Такое заявление Петр Порошенко сделал в ходе мероприятий по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что автокефалия – это вопрос украинской независимости, вопрос украинской национальной безопасности и вопрос всей мировой геополитики.

Напомним, вчера Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, которая прибыла в Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю празднования 1030-летия крещения Украины-Руси. Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил в послании намерение даровать украинской церкви автокефалию.